Kako se je Slovenija znašla v Trumpovem oglasu

Trumpova kampanja je za oglas na Facebooku od 14. oktobra do 20. oktobra porabila okrog štiri milijone dolarjev

V Sloveniji smo sicer imeli tudi "Kip svobode" v podobi Donalda Trumpa, ki so ga kasneje zažgali ...

© Borut Krajnc

Predsedniška kampanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa je v predvolilnem oglasu o uspešnem boju ZDA proti pandemiji covida-19 uporabila posnetke iz Rusije in Slovenije, poroča televizija CNBC.

Na oglas je televizijo CNBC opozorila demokratska organizacija American Bridge. Trumpova kampanja je za oglas na Facebooku od 14. oktobra do 20. oktobra porabila okrog štiri milijone dolarjev. Oglas ni več aktiven.

Prikazuje ameriško zastavo, potem pa idilično polje, ki bi naj bilo nekje v ZDA, a se je izkazalo, da je v Sloveniji, od koder prihaja Trumpova tretja soproga Melania.

Kampanja je fotografijo snela s strani Pond5, kamor jo je pod nazivom Airstock dal fotograf iz Slovenije, ki ga CNBC ni identificirala. Televizija je stopila v stik s fotografom, ki je potrdil, da gre za Slovenijo, od koder prihaja tudi sam, preko portala Pond5. Posnetke je moč najti tudi drugje na spletu.

Slovensko polje v oglasu služi kot ozadje besedila, da so ZDA zaradi odločnega ukrepanja Donalda Trumpa na pragu proizvodnje cepiva proti covidu-19. Potem se pojavi "zdravnica" in raziskava CNBC je odkrila, da gre za igralko, ki so jo posneli v ruskem studiu.

Objavljena je bila na portalu Shutterstock, kar je potrdil fotograf, ki se je identificiral kot Right Cameraman. Slovenski in ruski fotograf se nista zavedala, da so njune izdelke uporabili v Trumpovem videu, dokler ju ni kontaktirala televizija CNBC.

Oglas sicer ni imel veliko ogledov. Največkrat so si ga ogledale ženske, stare od 55 do 64 let.

To ni prvič, da je Trumpova kampanja v predvolilnih oglasih uporabila posnetke iz drugih držav. Tako so že imeli oglas v podporo ameriški vojski, na katerem so ruska vojaška letala, vojaki pa imajo v rokah ruske brzostrelke. V drugem oglasu trdi, da je demokrat Joe Biden trden zaveznik Kitajske in prikazuje "Kitajsko" iz zraka, dejansko pa gre posnetek ruske pokrajine s Pond5.