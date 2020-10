»Hitro sprejemanje ukrepov ustvarja zmedo, paniko in negotovost med študenti«

Študentski svet stanovalcev opozarja na ponovno prezrtost nekaterih skupin študentov

Cimri v študentskem domu (fotografija je simbolična)

© Borut Krajnc

Študentski svet stanovalcev ob zaprtju študentskih domov opozarja, da bi moralo biti bivanje v domovih dovoljeno tudi tistim, ki doma nimajo ustreznih pogojev za študij, ki bivajo z rizičnimi skupinami ali pa imajo doma aktivno okužene. Poudarili so, da so domovi večinoma prazni, preostali stanovalci pa spoštujejo poostren hišni red.

Ob ponovnem zaprtju domov so študentski sveti stanovalcev študentskih domov v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem opozorili, da je vlada ponovno zanemarila osnovne potrebe študentov. Po spomladanskem zaprtju domov so tokrat pričakovali celovitejšo rešitev, izhaja iz izjave za javnost, ki so jo objavili na družbenem omrežju Facebook.

Menijo, da bi moralo biti bivanje v študentskih domovih še naprej omogočeno študentom v socialni stiski, študentom, ki doma nimajo ustreznih pogojev za študij na daljavo, študentom, ki si delijo gospodinjstvo z rizičnimi skupinami, študentom, ki imajo doma že aktivno okužene družinske člane, in študentom, ki so na kraj bivanja vezani zaradi opravljanja študentskega dela. Navedene skupine po njihovih navedbah predstavljajo manjšino.

Pričakujejo pa tudi, da bodo stanovalci, ki so domove zapustili, oproščeni plačila stanarine, če bo zaprtje domov trajalo dlje časa. "V študentskih domovih subvencionirano bivanje koristijo primarno socialno manj privilegirani študentje, ki so v tej krizi še posebej na udaru," so zapisali. Opozorili so, da izselitev študentov ni primerna rešitev, saj se študentje v tem študijskem letu po izselitvi v dom ne morejo vrniti.

Izpostavili pa so še, da so domovi že večinoma prazni. "Stanovalci in stanovalke, ki so ostali, so seznanjeni z izrednimi navodili bivanja, ki omogočajo življenje v domu tudi v izrednih razmerah. Tistim, ki so izredni domski red kršili, so bile s strani upravitelja tudi izrečene sankcije. Kljub temu da se študentske domove jemlje kot potencialno žarišče okužbe, do te, ko so bili domovi polni, ni prišlo," so zapisali. Pričakujejo, da se bo za študente, ki se ob ponovnem zapiranju ne morejo zateči drugam, naredila izjema.

Kritični pa so tudi do hitrega sprejemanja ukrepov, saj se tako "ustvarja zmedo, paniko in negotovost med študenti".

Vlada je namreč v četrtek sporočila, da se s ponedeljkom zapirajo tudi študentski domovi. Med izjemami so tokrat študentje, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu in študentske družine ter študentje tujci in gostujoči profesorji, ki jim je onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča.