Minister Logar po opravljenem testu na koronavirus v Narodno galerijo

Zaradi ministrovega obiska je zdaj v samoizolaciji tudi direktorica galerije

Minister za zunanje zadeve Anže Logar ni upošteval priporočil epidemiologov

Zunanji minister Anže Logar, ki je bil v petek pozitiven na testu za novi koronavirus, se je po poročanju medijev med čakanjem na rezultat testa v Narodni galeriji srečal z direktorico galerije Barbaro Jaki, zato je ta zdaj v samoizolaciji.

Logar je v petek zjutraj opravil rutinsko testiranje, nato pa je, še preden je izvedel za rezultat, obiskal Narodno galerijo, se srečal z direktorico ter posnel krajši promocijski video, poroča več medijev.

Prejšnji teden se je srečal tudi z zunanjimi ministri vseh treh baltskih držav, ki so zato od sobote v samoizolaciji, prav tako je v samoizolaciji vodja beloruske opozicije Svetlana Tihanovska, s katero se je Logar srečal med obiskom v Litvi.

Zunanji minister sicer ni prvi minister Janševe vlade, ki med čakanjem na rezultat testa ni ravnal v skladu s priporočili epidemiologov.

Kot so v petek sporočili z MZZ, so Logar in njegovi ožji sodelavci, ki so bili z njim v stiku, od petka naprej v desetdnevni samoizolaciji.

