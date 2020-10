Janša: »Od torka dalje omejitev gibanja na občine«

Predsednik vlade državo vrača v čas razmer prvega vala epidemije

Premier Janez Janša je v objavi na Twitterju napovedal, da bo zaradi širjenja okužb z novim koronavirusom po Sloveniji s torkom stopila v veljavo omejitev gibanja na občine. Omejitev bo najprej veljala sedem dni za celo državo, sproščanje pa bo potekalo postopoma, po regijah, ki bodo prve omejile epidemijo, je še napovedal.

Kot je v tvitu izpostavil predsednik vlade, število obolelih narašča, zato sprožajo dodatne ukrepe iz vladnega načrta za obvladovanje širjenja epidemije novega koronavirusa. Tako bo s torkom veljala omejitev gibanja na občine, dopuščene bodo enake izjeme kot spomladi, je napovedal.

Omejitev bo najprej veljala sedem dni za celo državo. Sproščali jo bodo postopoma, in sicer po regijah, ki bodo prve omejile epidemijo, je v tvitu zapisal premier. "Naredimo vse, da bo stikov čim manj in da bo mogoče omejitve odpraviti čim prej. Varujmo življenja, zdravje in blaginjo," je državljane pozval Janša. Ob tem je dodal ključnik Zmoremo.

Janša se je v tvitu navezal tudi na današnjo izjavo ministrstva za zdravje, da bo v prihodnjih dneh za bolnike s covidom-19 na voljo več kot 700 postelj. "Aktivnosti za zagotovitev dodatnih kapacitet v zdravstvu potekajo neprekinjeno. Tudi v zdraviliščih in hotelih. Ne bo treba v šotore in na sejmišča," je zapisal Janša.