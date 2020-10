Coca-Cola razvija embalažo iz papirja

Predstavili so prvi prototip, ki pa še vedno vsebuje nekaj plastike, zato bo za uresničitev vizije embalaže iz papirja potrebnega še veliko dela

© Mike Mozart / Flickr

Coca-Cola v partnerstvu z družbo Paboco - The Paper Bottle Company razvija 100-odstotno 'papirnato steklenico'. Predstavili so prvi prototip, ki pa še vedno vsebuje nekaj plastike, zato bo za uresničitev vizije embalaže iz papirja potrebnega še veliko dela, priznavajo v podjetju. Do leta 2030 želi Coca-Cola zbrati in reciklirati enako število plastenk ali pločevink, kot jih proda, ter znatno zmanjšati uporabo novih embalažnih materialov in uporabljati le tiste, ki jih je mogoče stoodstotno reciklirati.

Za dosego tega cilja so potrebne nenehne naložbe v inovacije, raziskovanje različnih tehnologij ter partnerstvo in sodelovanje, so v sporočilu za javnost zapisali v Coca-Coli Adria.

Coca-Cola s partnersko družbo Paboco in še tremi podjetji iz skupnosti Paboco Pioneer Community raziskuje koncept t. i. steklenice iz papirja. Partnerji so nedavno dosegli razvoj prototipa prve generacije.

Direktor raziskav in razvoja na področju inovativne embalaže v regiji Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike pri Coca-Coli Stijn Franssen verjame, da je prototip prvi korak. "Papirnata steklenica odpira povsem nov svet možnosti pakiranja. Prepričani smo, da bo imela papirnata embalaža pomembno vlogo v prihodnosti," je izpostavil.

"Prototip papirnate steklenice prve generacije je sestavljen iz papirnate zunanjosti s plastičnim zamaškom in plastično notranjo oblogo," je še pojasnil Stijn.

"Plastika, ki jo uporabljamo, je izdelana iz 100-odstotno reciklirane plastike, ki jo je po uporabi mogoče ponovno reciklirati. Toda naša vizija je ustvariti 'steklenico iz papirja', ki jo je mogoče reciklirati kot vsak papir. Naslednji korak je torej iskanje rešitve za ustvarjanje papirnate steklenice brez plastične obloge," je pojasnil.

Papirnata embalaža prihodnosti mora, tako kot druge vrste embalaže, zadostiti visokim standardom varnosti in kakovosti, ki veljajo za embalažo za živila. Strokovnjaki prototip trenutno testirajo v laboratoriju in ugotavljajo, kako se obnese v hladilniku, kako trpežna je in kako dobro ščiti pijačo v njem. Proučujejo tudi, kako se bodo potrošniki odzvali na papirnato embalažo in iščejo odgovore na druga vprašanja, denimo kje in kako jo bo mogoče reciklirati.