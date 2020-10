Okrnjeno tudi delovanje vrtcev in javnega potniškega prometa

Danes začnejo veljati nove omejitve

Danes začenjajo veljati nove omejitve za zajezitev epidemije covida-19. Zaradi povečanega števila okužb med vzgojiteljicami, vrtci od danes dalje delujejo omejeno, varstvo pa je zagotovljeno le za otroke tistih staršev, ki morajo biti na delovnem mestu. Zaprti so tudi dijaški in študentski domovi, okrnjeno bo deloval javni potniški promet. Teden, ko imajo sicer šolarji jesenske počitnice, je po besedah predsednika vlade Janeza Janše teden boja za zaustavitev širjenja virusa med nami.

Od danes bodo tako začasno zaprti vrtci, lahko pa župan za posamezno občino oceni, da je njegovo delovanje nujno potrebno. V tem primeru prepoved zbiranja za vrtec ne velja. Župani mestnih občin so zagotovili, da bodo lahko vsi starši, ki morajo biti na svojih delovnih mestih, svoje otroke pripeljali v vrtec.

Država bo sicer za tiste starše, ki ne bodo mogli v službo, zagotovila 80-odstotno nadomestilo plače. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je starše pozvala, naj otroka v vrtec v prvi vrsti pripeljejo tisti, ki opravljajo za državo in družbo nujno potrebne dejavnosti.

Zaprti so dijaški in študentski domovi, razen za dijake in študente, ki nimajo drugih možnosti bivanja. Delovanje omejujejo tudi izvajalci na področju varstveno delovnih centrov in zavodov za usposabljanje. Zagotovili bodo najnujnejše varstvo oz. ustrezno podporo na daljavo za vključene uporabnike.

Nekoliko okrnjeno bo deloval tudi javni potniški promet. Vozni redi avtobusnih prevoznikov se zaradi trenutnih razmer prilagajajo in dnevno spreminjajo. Od danes vlaki Slovenskih železnic vozijo po prilagojenem počitniškem voznem redu, glede na ukrepe zajezitve in obvladovanja epidemije pa bo še mogoče dodatno prilagajanje voznih redov. V vseh mestnih občinah bo javni potniški promet prešel na poletni vozni red.