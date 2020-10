V ZDA rekordna predčasna udeležba na volitvah

Do nedelje volilo že skoraj 59 milijonov ljudi

© ndla.no / NTB seanpix

Do nedelje je v ZDA po poročanju ameriške medijske mreže CNN in drugih medijev predčasno volilo že skoraj 59 milijonov ljudi, kar je več kot leta 2016 v celotnem predčasnem ciklu, ki ponekod traja vse do 1. novembra. Američani lahko predčasno volijo po pošti ali osebno, odvisno od posamezne zvezne države. Demokrati zaenkrat vodijo pred republikanci.

Od vseh predčasnih glasov jih je bilo do nedelje 51 odstotkov demokratskih in 31 odstotkov republikanskih. Statistika ugotavlja le, ali je volil registrirani republikanec ali demokrat, ne pa tudi kako je volil. Republikanci naj bi v večjem številu volili na sam dan volitev 3. novembra.

Na njihovi strani je nekaj zmede, saj jih vodstva državnih strank, nacionalni odbor republikanske stranke in celo kampanja predsednika ZDA Donalda Trumpa pozivajo, naj volijo predčasno tudi po pošti, hkrati pa predsednik Trump volitve po pošti razglaša za prevaro.

Američani volijo predčasno, da se izognejo dolgim vrstam pred volišči na dan volitev, vendar so vrste dolge že sedaj. V New Yorku lahko predčasno volijo od sobote in vključno z nedeljo so se v mestu New York pred volišči vile dolge vrste, v katerih so ljudje čakali najmanj dve uri in tja do štiri ure.

Med njimi je bila tudi zvezne kongresnica Alexandria Ocasio Cortez, ki je to označila za nacionalno sramoto. "V Ameriki ne bi smelo biti nikjer sprejemljivo čakanje v vrsti za volitve dve, tri ali štiri ure. To je oblika zatiranja volilne udeležbe, četudi gre za demokratsko državo," je dejala.

V mestu New York je v dveh dneh glasovnice v živo oddalo skoraj 200.000 ljudi, predčasne volitve pa v državi trajajo do 1. novembra.

Leta 2016 so predčasne in glasovnice po pošti v ZDA predstavljale 42 odstotkov vseh oddanih glasovnic. Letos pričakujejo, da bo za volitve oddanih več kot 150 milijonov glasovnic

Na Floridi, eni od ključnih držav, je bilo oddanih 43 odstotkov glasovnic registriranih demokratov in 36 odstotkov registriranih republikancev. Leta 2016 je bilo devet dni pred volitvami predčasno oddanih za približno odstotek več republikanskih kot demokratskih glasovnic.

Demokrati so do nedelje na Floridi oddali 596.000 glasovnic po pošti več kot republikanci, republikanci pa so oddali 230.000 glasovnic več v živo kot demokrati.

V Nevadi je demokratska prednost po pošti 97.500, v živo pa republikanci vodijo za 42.600 kar je podobno kot leta 2016.

V Pensilvaniji je demokratska prednost na predčasnih volitvah ogromnih 70 proti 20 odstotkom, v Severni Karolini pa 40 proti 30 odstotkom.

Analize ameriške tiskovne agencije AP ugotavljajo, da je bilo med predčasnimi volivci po ZDA doslej 25 odstotkov takih, ki so volili prvič ali volijo le zelo redko. V Teksasu, kjer so ankete tesne, je takih volivcev 30,5 odstotka.