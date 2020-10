Tudi na Hrvaškem ostrejši ukrepi

Med drugim je uporaba zaščitnih mask obvezna tudi na prostem, omejili so tudi vsa zbiranja več kot 50 ljudi na javnih dogodkih

Zaradi velikega števila okuženih z novim koronavirusom v zadnjih dneh, na Hrvaškem od polnoči veljajo ostrejši ukrepi. Med drugim je uporaba zaščitnih mask obvezna tudi na prostem, ko ni možno vzdrževati najmanj 1,5 metra razdalje med ljudmi. V minulih 24 urah so zabeležili 828 novih primerov okužbe s koronavirusom, 15 ljudi je umrlo.

Število na novo okuženih v zadnjih 24 urah je sicer občutno nižje kot v preteklih dneh, a hkrati višje kot prejšnji ponedeljek, ko so potrdili 393 okužb. V zadnjih 24 urah so sicer opravili 3973 testov, kar je za več kot polovico manj kot ob delovnikih.

V nedeljo so na Hrvaškem zabeležili rekordno število na novo okuženih v zadnjih 24 urah, in sicer 2421, od kar so 25. februarja zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom.

Doslej je bilo na Hrvaškem 37.208 okuženih z novim koronavirusom, 452 ljudi je umrlo s covidom-19. Hrvaški mediji danes poročajo, da je v Splitu v soboto umrla 17-letnica, ki je imela astmo, bila pa je tudi okužena s koronavirusom. Če se bo pokazalo, da je umrla zaradi covida-19, bo to najmlajša žrtev epidemije na Hrvaškem doslej.

V državi je danes 10.919 aktualnih primerov okužbe. Med njimi je na bolnišničnem zdravljenju 864 ljudi, od tega 65 na ventilatorjih. Okrevalo je 25.837 ljudi, doslej pa so testirali skoraj 450.000 ljudi.

Štab civilne zaščite je odločil, da mora biti v prihodnjih 14 dneh obvezna razdalja med ljudmi v zaprtih prostorih najmanj dva metra, na prostem pa 1,5 metra. Zaščitne maske so obvezne tudi na prostem, če ni mogoče zagotavljati ustrezne razdalje med ljudmi. Poostreni ukrepi veljajo tudi pri obiskih pokopališč.

V državi so tudi omejili vsa zbiranja več kot 50 oseb na javnih dogodkih, medtem ko bo za poroke in pogrebe veljala omejitev do 30 oseb. Za vse ostale zasebne dogodke je omejitev do 15 oseb. Vsi družabni dogodki lahko potekajo najdlje do 22. ure, z izjemo porok, ki lahko potekajo do polnoči, je še odločil nacionalni štab civilne zaščite. Kot so dodali, je za vse dogodke, na katerih je več kot 15 ljudi, nujna pisna evidenca udeležencev.

Novi ukrepi glede zbiranja ne veljajo za kulturne dogodke, kino predstave, verske obrede ter razstave, saj zanje veljajo posebna določila. Športne prireditve bodo znova potekale brez gledalcev.

Od polnoči do 6. ure zjutraj je prepovedana prodaja alkoholnih pijač v trgovinah, na bencinskih črpalkah in v kioskih. Delodajalci morajo prepovedati prihod na delo delavcem, ki imajo temperaturo ali okužbe dihal, sicer pa morajo, če je le mogoče, delavcem odrediti delo od doma.

Danes bodo začeli urejati zagrebško športno dvorano Arena za oskrbo obolelih s covidom-19 z blažjo ali srednje težko klinično sliko. Namestili bodo lahko do 1000 postelj, če bo potrebno. Osebje bodo zagotavljale različne bolnišnice, je v nedeljo izjavil hrvaški minister za zdravje Vili Beroš.

Med drugim so pozvali upokojene zdravnike kot tudi absolvente in študente zadnjih letnikov medicinskih fakultet, naj se oglasijo v zdravstvenih ustanovah, da bi pomagali kolegom v zdravstvu. V bolnišnicah je vse več zbolelih s covidom-19, med okuženimi z novim koronavirusom ali v samoizolaciji zaradi stika z okuženimi pa vse več zdravstvenih delavcev.

Vodja zagrebške infekcijske klinike Alemka Markotić je v nedeljo potrdila, da so od Slovenije dobili določeno količino zdravila remdesivir, ki ga na Hrvaškem zmanjkuje. Kot je pojasnila, bodo tako premostili obdobje, dokler ne bodo dobili že naročenega remdesivirja.

Med okuženimi z novim koronavirusom je tudi hrvaška ministrica za turizem in šport Nikolina Bunjac, ki je bila na sobotnem srečanju na sedežu hrvaške vlade. V samoizolaciji sta ministra za gospodarstvo in trajnostni razvoj Tomislav Ćorić ter za delo, pokojninski sistem, družino in socialne politike Josip Aladrović. Na spletni strani hrvaške vlade za informacije o novem koronavirusu so pozvali državljane, naj prispevajo denar, medicinsko ali drugo zdravstveno opremo kot tudi hrano in druge življenjske potrebščine za hrvaški Rdeči križ.

Člani združenja hrvaških cestnih prevoznikov pa so danes s svojimi tovornjaki nekoliko upočasnili promet na nekaterih glavnih zagrebških cestah. S protestom opozarjajo, da ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo ni storilo ničesar, da bi olajšalo poslovanje prevoznikov med epidemijo covida-19.

Med drugim zahtevajo, da bi prevoznikom odprli več mejnih prehodov s Slovenijo ali odprli poseben pas za prevoznike na dveh mejnih prehodih, ki jih lahko zdaj uporabljajo in na katerih so večurne čakalne dobe.