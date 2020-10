Koronska znamka iz toaletnega papirja

Na znamki je upodobljen mladič slona, ki je v Avstriji postal simbol za enometrsko varnostno fizično razdaljo v teh časih

Ker je toaletni papir postal simbol koronske krize, se je avstrijska pošta odločila, da bo izdala posebno tematsko koronavirusno znamko iz trislojnega toaletnega papirja. Del zneska od prodaje znamk, ki bodo na voljo od konca meseca, bo šel v dobrodelne namene.

Za vsak prodan blok znamk v obliki in velikosti enega kosa toaletnega papirja bo avstrijska pošta namenila 2,75 evra za dobrodelne namene. S tem želijo podpreti predvsem tiste, ki so bili med koronavirusno krizo najbolj prizadeti, so sporočili iz avstrijske pošte.

Samolepilna znamka iz recikliranega papirja se odtrga na podoben način kot kos toaletnega papirja. Na znamki je upodobljen mladič slona, ki je v Avstriji postal simbol za enometrsko varnostno fizično razdaljo v teh časih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ideja za tematsko znamko in projekt je nastala že spomladi. Ker pa je bil takrat toaletni papir tako želeno blago, da ga je bilo težko dobiti, so idejo uresničili šele sedaj. 300.000 spominskih znamk bo na voljo od 30. oktobra.