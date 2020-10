Janša od Logarja in Koritnika ne zahteva odstopa

Predsednik vlade svojim ministrom dovoljuje napake

Janez Janša, premier RS

© STA / YouTube

Premier Janez Janša je govoril z ministroma Anžetom Logarjem in Boštjanom Koritnikom, ki rezultatov testa na okužbo s koronavirusom nista čakala v samoizolaciji. "Od nobenega ne zahtevam odstopa. Vlada dela 24 ur na dan in delamo tudi napake. Še posebej, ker vsak minister opravlja dvojno delo," je zapisal v odgovoru na novinarsko vprašanje Pop TV. Dodal je, da je delo ministrov stresno, ob tem pa pozabil, da je stresno tudi delo marsikaterega drugega državljana, še posebej v časih vladnih ukrepov za zajezitev okužb novega koronavirusa.

Ministru za zunanje zadeve Logarju so okužbo z novim koronavirusom potrdili v petek. Logar je test opravil rutinsko, po vrnitvi iz tujine, po poročanju medijev pa se je med čakanjem na rezultat testa v Narodni galeriji srečal z direktorico galerije Barbaro Jaki. Posledično je v samoizolaciji tudi slednja.

Tudi minister za javno upravo Koritnik rezultatov preventivnega testiranja na okužbo ni počakal v samoizolaciji, ampak je obiskal kozmetični salon. Na testiranju, ki ga je po njegovih pojasnilih opravil preventivno, je bil sicer negativen, a zgledi vlečejo.

Koritnik se je danes v pisni izjavi opravičil, da je njegova "nepremišljenost - lahko bi počakal tudi v avtu pred salonom - pripomogla k odmevu zadnjih dni". Zatrdil je, da ni nikogar ogrožal ali kršil takrat veljavnih odlokov ter epidemioloških predpisov. Verjame, da je bilo preventivno testiranje znak njegovega odgovornega vedenja do sodelavcev in vseh drugih v njegovi okolici.

Kot je še pojasnil, je upošteval mnenja stroke, da preventivni test brez simptomov ali ogrožajočih stikov ne terja samoizolacije. Spomnil je, da so taka testiranja izvajali že v prvem valu epidemije, nihče od testiranih pa ni potreboval samoizolacije, enako je po njegovih navedbah pri preventivnem testiranju pred odhodom v tujino.

"Naj dodam še, da so me pred vstopom v politiko številni opozarjali, da v politiki ni prijateljstev in naključij. Odmahoval sem z roko in bil ves čas prepričan, da gre zgolj za natolcevanja. Po informacijah, ki do mene kapljajo od petka dalje, pa sem bil očitno naiven," je še zapisal Koritnik.

Minister Logar pa se za svoja nepremišljena dejanja ni opravičil.