Cene zaščitnih mask tudi 37 evrov na kos

Evropske države so med pandemijo koronavirusa brez razpisov in zbiranja ponudb oddale za več milijard evrov javnih naročil, katerih podrobnosti ostajajo skrite pred javnostjo. Novinarji projekta #CovidSpendingUnmasked so skušali ta denar izslediti.

© Oštro.si

Evropske države so zaščitno opremo, namenjeno obvladovanju pandemije covida-19, kupovale po zelo različnih cenah, kaže analiza več kot 37 tisoč javnih razpisov in pogodb za dobavo zaščitne opreme.

Podatke so več mesecev zbirali novinarji mednarodne mreže neprofitnih novinarskih centrov, ki preiskujejo kriminal in korupcijo, OCCRP, med njimi tudi slovenski neprofitni medij Oštro.si. V projektu #CovidSpendingUnmasked (razkrinkana javna poraba za covid-19) so novinarji analizirali naročila v skupni rednosti skoraj 21 milijard evrov.

Nekateri izsledki analize so bili predvidljivi. Države so največ javnega denarja porabile za nakup osebne varovalne opreme, denimo mask, rokavic in zaščitnih oblek, ter ventilatorjev in testov za covid-19.

Druge ugotovitve so bolj presenetljive. Cene, ki so jih dosegale maske tipa FFP2, namenjene predvsem zaščiti zdravstvenih delavcev, so se močno razlikovale – države so jih kupovale po cenah od 20 centov do 37 evrov za kos.

Slovenija po cenah, ki jih je plačevala za maske FFP2, ne izstopa, a večina mask je bila dražja od 3,27 evra, kolikor znaša srednja vrednost cene mask v Evropi. Srednja vrednost slovenskih naročil je bila 3,53 evra na masko.

Analiza kaže še, da so evropske države večino največjih naročil oddale brez odprtega postopka, ki vsem podjetjem na trgu omogoča oddajo ponudb. Namesto tega so posle oddajale neposredno izbranim podjetjem, brez predhodne objave naročila. To velja tudi za Slovenijo, kjer je zavod za blagovne rezerve zaščitno opremo kupoval po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

Podrobnejše ugotovitve analize, opremljene z grafičnim prikazom, so predstavili na neprofitnem spletnem mediju Oštro.si, kjer lahko dostopite tudi do pregledne podatkovne baze javnih naročil.