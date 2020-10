Dirigent poziva k razmisleku glede zapiranja kulturnih ustanov

Riccardo Muti je v pismu italijanskemu premierju Giuseppeju Conteju zapisal, da družba potrebuje duhovno hrano, ki jo nudita glasba in gledališča, sicer postane slaba

Riccardo Muti

© Peter Matthews / Flickr

Italijanski dirigent Riccardo Muti je včeraj pozval italijansko vlado, naj premisli svojo odločitev o zaprtju gledališč, kinematografov in koncertnih dvoran. Zaprtje je del ukrepov za zaustavitev širjenja novega koronavirusa, ki so začeli veljati 26. oktobra. V pismu italijanskemu premierju Giuseppeju Conteju, ki ga je objavil časopis Corriere della Sera, je Muti zapisal, da družba potrebuje duhovno hrano, ki jo nudita glasba in gledališča, sicer postane slaba.

Devetinsedemdesetletni maestro ocenjuje, da koncerti in gledališke predstave med pandemijo niso bili nekaj odvečnega, kot je sicer slišal govoriti vladne ministre, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Takšna trditev po Mutijevem prepričanju označuje "nevednost ter pomanjkanje kulture in razumevanja". Maestro tudi vztraja, da so v gledališčih vedno spoštovali pravila za preprečevanje širjenja novega koronavirusa.

Pod pozivom upraviteljev gledališč, filmskih režiserjev, igralcev, pisateljev in drugih ustvarjalcev, ki je vzporedno objavljen na spletu, se je medtem nabralo že več kot 64.000 podpisov.

rOjHhS5MtvA

Z italijanskega nacionalnega inštituta za javno zdravje so v minulem tednu sporočili, da trendi pandemije upravičujejo "drastično zmanjšanje fizičnih interakcij med ljudmi" in "omejitve mobilnosti". V sklopu novih vladnih ukrepov bodo med drugim morali lokali in restavracije od danes strežbo gostov zaključiti ob 18. uri. Poleg tega zapirajo športne centre.

Po poročanju Corriere della Sera je znamenita milanska operna hiša La Scala vrata zaprla po tem, ko so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri devetih zboristih in treh članih orkestra.