Z današnjim dnem prepoved prehajanja med občinami

Vlada bo čez teden dni glede na aktualne epidemiološke podatke preverila, ali je prepoved še "utemeljena"

Danes stopa v veljavo vladni odlok, ki za omejevanje širjenja novega koronavirusa prepoveduje prehajanje med občinami. Vlada je predvidela 13 izjem, ko bo prehajanje še mogoče. Med njimi so odhod ali vračanje z dela, obisk lekarne ali trgovine. Vlada bo čez teden dni glede na aktualne epidemiološke podatke preverila, ali je prepoved še "utemeljena".

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi med drugim še določa, da bo prehajanje med občinami tudi od danes naprej dovoljeno za opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma za oskrbo ali nego družinskih članov, za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom.

Med izjemami je poleg obiska zdravnika ali odhoda v zdravilišče tudi nujno vzdrževanje groba. A kot pojasnjujejo na ministrstvu za notranje zadeve, je obisk groba izven občine prebivališča dovoljen le najemniku groba, če mora na grobu opraviti nujno vzdrževalno delo. Za to sicer lahko pisno pooblasti ožjega družinskega člana ali člana skupnega gospodinjstva, a le v primeru, če zaradi zaradi zdravstvenih ali drugih objektivnih razlogov groba ne more obiskovati sam.

Ostale izjeme pa lahko izkoristijo tudi ožji družinski člani in člani skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

Odlok še določa, da maske ob najmanj trimetrski razdalji od drugih oseb niso potrebne na zelenih površinah in pri športno-rekreacijski dejavnosti, in sicer za posameznike ali člane skupnega gospodinjstva. Še naprej je začasno omejeno gibanje med 21. in 6. uro, prepovedane ostajajo vse prireditve.