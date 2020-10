»Trump je najslabša možna oseba za vodenje ZDA v času pandemije«

Trump, ki zaostaja v anketah, potuje po državah, kjer mu ne kaže dobro, Biden pa vodi počasnejšo kampanjo, pri čemer se zanaša tudi na trikrat več denarja za oglase, kot ga ima Trump

Donald Trump

© Wikimedia Commons

Ameriška predsedniška kandidata Donald Trump in Joe Biden sta imela včeraj kampanjo v Pensilvaniji, ki velja za ključno državo. Trump je imel kar tri množična zborovanja v različnih krajih Pensilvanije, Biden pa samo v Chestru, kjer se je srečal z nekaj redkimi volivci in napadel Trumpa glede epidemije novega koronavirusa. Vrhovno sodišče je s konservativno večino odločilo proti podaljšanju roka za veljavnost glasovnic po pošti v Wisconsinu.

"Trump je najslabša možna oseba za vodenje ZDA v času pandemije," je dejal Biden. Na drugi strani je Trump ponavljal, da o novem koronavirusu govorijo samo še mediji, ki bodo s tem prenehali dan po volitvah 4. novembra. "Imate izbiro med mojim gospodarskim razcvetom in zapiranjem ekonomije pod Bidnom," je med drugim dejal Trump.

Število okužb z novim korononavirusom v ZDA ponovno narašča, podobno kot v prvem valu aprila letos. V ZDA je doslej umrlo 226.000 ljudi, okužbo z novim koronavirusom pa so potrdili pri 8,7 milijona ljudeh. Zaradi covida-19 ponovno na dan umre skoraj 800 bolnikov s covidom-19. Okužbe naraščajo v 45 zveznih državah, smrti pa v 35.

Trumpov šef kabineta Mark Meadows je v nedeljo na televiziji dejal, da ZDA ne bodo nikoli zmogle spraviti pandemije pod nadzor, kar je spet dalo zagon Bidnu in razjezilo Trumpa.

Trump je v Pensilvaniji tudi ponavljal, da želi Biden ukiniti nafto, ker je med zadnjim soočenjem dejal, da si želi postopoma odpraviti fosilna goriva in jih zamenjati z zelenimi viri energije.

Trump, ki zaostaja v anketah, potuje po državah, kjer mu ne kaže dobro, Biden pa vodi počasnejšo kampanjo, pri čemer se zanaša tudi na trikrat več denarja za oglase, kot ga ima Trump, in celo namerava obiskati Georgio in Iowo, kjer so ankete presenetljivo tesne. Georgia ni volila demokrata od leta 1992, Iowo pa je Trump zanesljivo osvojil leta 2016.

Biden je svojo podpredsedniško kandidatko Kamalo Harris poslal celo v Teksas, ki ni volil za demokrata od leta 1976. Podpredsednik ZDA Mike Pence je medtem v ponedeljek obiskal demokratsko Minnesoto in nadaljuje s kampanjo kljub okužbi petih članov njegovega kabineta z novim koronvirusom.