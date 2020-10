Dovolj je teh izmikanj

Niso krivi mediji. Ni kriva opozicija. In niso krivi ljudje. Pripraviti državo na covid-19 ni bila njihova naloga. Bila je naloga vlade.

Janez Janša, predsednik vlade RS

© Borut Krajnc

Podpora stranka LMŠ ukrepom v boju zoper virus nikoli ni bila vprašljiva. K spoštovanju ukrepov smo pozivali tudi takrat, ko niso bili najbolj logični ali pa so bili zelo slabo pojasnjeni.

Zavedamo se namreč, da lahko virus premagamo zgolj z odgovornim ravnanjem nas vseh. A za to morajo ljudje vladi, ki ukrepe sprejema, ki nas vodi, zaupati. Če kdaj, potem danes v Sloveniji potrebujemo državnika z nekaj samokritike in samorefleksije, ne pa nekoga, ki lastne zmote in napake ter odgovornost za slabo pripravo države na drugi val pripisuje vsem drugim. Predsednik vlade s svojo SDS krivdo za neobvladovanje epidemije vnovič vali na medije in opozicijo ter ljudi. Pa naj za trenutek obvelja njegova.

Kdo v podobi logarjev, koritnikov, krekov, hojsov, kacinov "samoizolacijo" preživlja na prostem ali javnem?

Drži, mediji in opozicija so tisti, ki odločajo o zaprtju meja, še zlasti o prepoznem avgustovskem s Hrvaško. Mediji in opozicija so tisti, ki jim je na pragu jeseni spodletelo podvojili število postelj za covid bolnike (ob čemer še danes ostaja skrito, katero število so množili z dve). Oni so tisti, ki so se izneverili obljubam, da se tokrat, tokrat pa res ne, kolaps (ne-covid) zdravstva ne bo ponovil. Mediji in opozicija so tisti, ki niso poskrbeli za starostnike v domovih. Ki jim je čas za delo jemalo kadrovanje, uvajanje pol-policijske države, nadzor nad družbo, represivne težnje in tlačenje kukavičjih jajc v protikoronske ukrepe. Medijem in opoziciji je zadišala privatizacija zdravstva. Oni so tisti, ki stihijsko (morda v paniki?) zapirajo regije, zatem občine, še prej pa uvajajo policijsko uro.

In nenazadnje, mediji in opozicija so tisti svetel zgled ljudem, ki v podobi logarjev, koritnikov, krekov, hojsov, kacinov (se opravičujemo vsem nenamerno izpuščenim) "samoizolacijo" preživljajo na prostem ali javnem, pešajo v razumevanju lastnih odlokov in jim utrujenost megli spomin. Oholost prvorazrednosti medtem živi naprej, kozmetične korekture ji ne pomagajo (več).

Dovolj je teh izmikanj. Vodenje vlade terja zrelost za prevzemanje odgovornosti, ne le za prisvajanje zaslug. Zato velja biti jasen: Niso krivi mediji. Ni kriva opozicija. In niso krivi ljudje. Pripraviti državo na covid-19 ni bila njihova naloga. Bila je naloga vlade. Z drugačnim pristopom vlade bi ljudje spet sledili, bili solidarni, verjeli v vladne odločitve.

A potrebujejo zgled, ki ga v Janši, Logarju, Koritniku, Kreku, Toninu, Hojsu, Vizjaku, Simonitiju, Počivalšku … niso našli. Za razmere je – na žalost vseh nas – odgovorna vlada, ki države ni pripravila na negotovo jesen. Zato je stavek predsednika vlade "Najprej so življenja, potem je zdravje in nato ekonomija." – milo rečeno – floskula, izrečena zgolj za potrebe nagovora ljudstvu.

Vlada sama je prototip "neodgovorne manjšine", ki je državo pripeljala do današnjega kaosa, nemira, negotovosti in tudi strahu. A ne glede na vse. Odgovornost se bo iskala pozneje. Zdaj je čas za ljudi in zato je pomembno, da jih politika pri reševanju epidemije jemlje kot partnerje, se z njimi pogovarja, jih spoštuje, obrazloži ukrepe, kdaj pokaže, da česa ne vedo. A ne glede na vladajoče, smo ljudje še vedno tisti, ki lahko omilimo širjenje virusa. Zato je nadvse pomembno, da prav vsi upoštevamo ukrepe in s tem pomagamo zdravstvenemu sistemu, da se obdrži nad gladino, gospodarstvu, da ne obstane, in vsem nam, da ostanemo zdravi. Za to pa potrebujemo veliko strpnosti, optimizma in solidarnosti.

Ta država je prav s solidarnostjo vseh nas v preteklosti že dosegla velike stvari. In tudi tokrat jih bo(mo).