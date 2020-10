Nasa na Luni odkrila še več vode

Molekule vode so odkrili tudi v mineralnih zrncih, še več pa jo je verjetno v senčnih delih Lune

Luna

© Wikimedia Commons

Ameriška vesoljska agencija Nasa je potrdila, da je na površju Lune več vode, kot so menili doslej. Molekule vode so odkrili tudi v mineralnih zrncih, še več pa jo je verjetno v senčnih delih Lune. Znanstveniki se že nadejajo, da bo vode dovolj za postavitev lunarne postaje.

Za Luno je doslej veljalo, da je popolnoma suho vesoljsko telo. Že kakšnih deset let nazaj so znanstveniki odkrili, da bi v stalno osenčenih kraterjih na polih morda lahko obstajali žepi zamrznjene vode. Zdaj pa so v dveh študijah nakazali, da bi bila voda na Luni lahko precej bolj razširjena in tudi na lažje dostopnih osončenih predelih.

Gre za zelo pomembno odkritje za Naso, ki namerava znova poslati človeka na Luno leta 2024 in nato tam do konca desetletja vzpostaviti stalno bazo za nadaljnjo pot proti Marsu.