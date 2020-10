Vedno več pozivov k bojkotu francoskih izdelkov

V muslimanskih državah se širijo pozivi k bojkotu francoskih izdelkov in obsodbe politike francoskega predsednika Macrona. Bruselj pa opozarja, da se predvsem Turčija in njen predsednik Erdogan s tem še bolj oddaljujeta od Evropske unije (EU)

V več muslimanskih državah se širijo pozivi k bojkotu francoskih izdelkov in obsodbe politike francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je v obrambi svobode govora nedavno zagovarjal pravico do objav karikatur islamskega preroka Mohameda. Obsodbam, s katerimi je še posebej vztrajen turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, se je včeraj pridružila tudi Savdska Arabija. Zunanje ministrstvo je zavrnilo vsakršno povezovanje islama s terorizmom ter "žaljive karikature preroka Mohameda ali drugih prerokov."

Iran je v ponedeljek na pogovor poklical najvišjega diplomata Francije v Teheranu, odpravnika poslov Florenta Aydalota in mu izrazil protest zaradi "francoske obrambe objav karikatur, ki žalijo preroka".

Na sedežu sunitske teologije, egiptovski univerzi Al Azhar v Kairu, so prav tako obsodili karikature. Ob tem so napad na islam označili za del sistematične kampanje uporabe islama za zmago v političnih bojih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V zadnjih dneh se tudi krepijo pozivi k bojkotu francoskih izdelkov. Konec minulega tedna so številne trgovine v Jordaniji, Kuvajtu in Katarju francoske izdelke umaknile s svojih polic.

V prestolnici Bangladeša Daka se je včeraj na ulicah zbralo več kot 40.000 ljudi, Protest je organizirala islamska stranka Andolan Bangladesh, ena največjih islamskih strank v tej večinsko muslimanski državi s 168 milijonov prebivalcev. Policija je protestnike uspela ustaviti nekaj kilometrov od francoskega veleposlaništva v mestu, poroča AFP.

Erdoganovi napadi na Macrona so znova osvetlili razhajanja v EU glede Turčije. Voditelji članic unije so se v sklepih, sprejetih v začetku meseca, dogovorili za dvotiren pristop do Ankare.

Visoki predstavnik stranke Ataur Rahman je na protestu pozval bangladeško vlado, naj izžene francoskega veleposlanika iz države..

Poziv turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana k bojkotu francoskih izdelkov Turčijo še bolj oddaljuje od EU, so poudarili v Evropski komisiji. Pozivi k bojkotu izdelkov katere koli članice unije so v nasprotju z obveznostmi v okviru sporazumov med unijo in Turčijo, ki predvidevajo prosti pretok blaga, so še poudarili.

Gre za odziv na Macronove ukrepe v boju proti islamski radikalizaciji po nedavnem umoru učitelja, ker je med poukom pokazal karikature preroka Mohameda. Erdogan in Macron sta na nasprotnih bregovih še pri vrsti vprašanj, med drugim glede turškega izkoriščanja zemeljskega plina v vzhodnem Sredozemlju, konflikta v Libiji in spopadov v Gorskem Karabahu.

Turčija od takrat nadaljuje s provokacijami, tako v vzhodnem Sredozemlju kot napadi na Macrona. V Bruslju za zdaj poudarjajo, da bodo z odločitvami o nadaljnjih korakih počakali do decembra, ko je predvidena vnovična razprava vrha o Turčiji.