Za neodvisna Pop TV in Kanal A

Društvo novinarjev Slovenije se je pridružilo pozivu več mednarodnih organizacij k zavezi o zagotavljanju kakovostnega in neodvisnega novinarstva

Stavba podjetja Pro plus

© Anže Petkovšek

Potem ko je češka investicijska skupina PPF Group pred kratkim zaključila prevzem sklada CME, ki je med drugim lastnik slovenske medijske družbe Pro Plus, se je Društvo novinarjev Slovenije (DNS) pridružilo pozivu več mednarodnih organizacij novemu lastniku k zavezi o zagovarjanju in zagotavljanju kakovostnega in neodvisnega novinarstva.

Češka skupina v lasti najbogatejšega Čeha Petra Kellnerja je nakup lastnika družbe Pro Plus, ki izdaja televizijske programe POP TV, Kanal A, Brio in Kino ter spletno videoteko Voyo, zaključila pred dvema tednoma.

S tem je prek CME postala lastnica družbe Pro Plus in televizijskih postaj na Češkem, Slovaškem, v Romuniji in Bolgariji. Skupaj ima tako v lasti 30 televizijskih programov, tako brezplačnih kot plačljivih, in doseg skupno 45 milijonov gledalcev.

Prejšnji teden je Mednarodni inštitut za tisk skupaj s še štirimi mednarodnimi organizacijami za svobodo medijev ter Evropsko zvezo novinarjev na Kellnerja naslovil javno pismo, v katerem je skupino PPF in novo vodstvo CME pozval, naj se javno zavežejo, da bodo zagovarjali in zagotavljali kakovostno in neodvisno novinarstvo, ki je ključni dejavnik svobode medijev v regiji.

Podpisniki so v pozivu, ki se mu je zdaj pridružilo tudi Društvo novinarjev Slovenije, zapisali, da bi lahko prevzem imel velike posledice za medijsko krajino v vsaki od omenjenih petih držav.

Poleg tega se prenos lastništva izvaja v času, ko sta svoboda medijev in neodvisno novinarstvo pod velikim pritiskom, predvsem na območju srednje in vzhodne Evrope, so zapisali in skupino PPF opomnili, da z nakupom CME prevzema tudi pomembno odgovornost za uresničevanje vloge medijev v demokratičnih družbah.

Nova glavna izvršna direktorja CME za omenjenih pet držav sta odgovorila še istega dne. Kot sta zapisala v pismu, ki so ga posredovali iz Društva novinarjev Slovenije, je PPF prevzel CME s ciljem nadaljnjega razvoja mreže komercialnih televizij. "Gledalcem želimo zagotavljati program najvišje kakovosti, ... neizpodbiten del tega pa so tudi neodvisne in objektivne novice," sta dodala.