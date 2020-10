VIDEO: Melania Trump napadla medije in obtožila demokrate, da delijo Ameriko

Predvolilni govor prve dame ZDA

Prva dama ZDA je včeraj v Pensilvaniji opravila svoj prvi in edini samostojni nastop za predsedniško kampanjo svojega moža Donalda Trumpa. Demokrate je obtožila, da delijo državo, predsedniškega kandidata Joa Bidna, da ima socialistično agendo, medije pa napadla, da le opravljajo in se posvečajo "dvornim spletkam".

Pred štirimi leti je imela Melania Trump govor v Berwynu, letos pa v kraju Atglen, kjer se je zbralo okoli 300 Trumpovih volivcev. Takrat je govorila o tem, da se bo v Beli hiši posvetila boju proti nasilništvu med otroki, tokrat pa je ponovila nekaj osrednjih točk ofenzive svojega moža pred volitvami 3. novembra.

Demokrate je obtožila, da so se osredotočili na goljufijo z ustavno obtožbo namesto na pandemijo novega koronavirusa. Tako kot Trump je Bidna obtožila, da je bil proti prekinitvi letalskega prometa s Kitajsko pred izbruhom pandemije.

1nTr7q9vHfQ

Zagotovila je, da bodo ZDA premagale novi koronavirus, in pohvalila moža za vse, kar je storil v tej smeri. Omenila je, da je tudi sama zbolela za covidom-19, in dejala, da se zaveda, da je prizadetih veliko Američanov.

Za moža je zagotovila, da je borec, ki ima rad državo in se bori za Američane vsak dan. Z izjavo, da se ne strinja z vsem, kar mož objavi na družbenih medijih, je sicer izzvala nekaj smeha, vendar pa je poudarila, da je pomembno, da lahko na ta način neposredno komunicira z Američani.

Demokrati naj bi zgolj delili Američane glede pandemije ter širili zmedo in strah. "Američani lahko pogledajo Bidnovih 36 let v kongresu in osem let na položaju podpredsednika ZDA in se odločijo, ali bo res končno uspel nekaj narediti zanje.

hOYaOqOT9is

Dejala je, da so imeli mediji radi Trumpa, dokler se ni odločil za predsedniško kandidaturo, nakar so spremenili njegovo podobo. Osredotočajo se na govorice in dvorne spletke, resnične dogodke in politike pa prirejajo.

Zagotovila je, da Trump premika Ameriko naprej. Pod njegovim vodstvom je ekonomija cvetela, meje so varnejše. ZDA se niso zapletle v nove spopade in so si prizadevale končati vojne. "Uničili smo teroriste, ki so napadli našo državo in zaveznike pod prejšnjo vlado, in dosegli zgodovinske mirovne sporazume na Bližnjem vzhodu.