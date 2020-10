Bruselj bo predlagal dodatne ukrepe v boju proti covidu-19

Nov sveženj predlogov bo predstavila predsednica komisije Ursula von der Leyen skupaj s svojim posebnim svetovalcem v boju proti pandemiji, profesorjem Petrom Piotom

Ursula von der Leyen

© Evropski parlament

Evropska komisija bo ob vse slabši epidemiološki sliki Evrope danes predlagala dodatne ukrepe v boju proti covidu-19, vključno s priporočili glede testiranja in karantene. Predlogi bodo izhodišče za razpravo voditeljev članic EU na četrtkovem virtualnem zasedanju.

Nov sveženj predlogov bo na virtualni novinarski konferenci predstavila predsednica komisije Ursula von der Leyen skupaj s svojim posebnim svetovalcem v boju proti pandemiji, profesorjem Petrom Piotom.

Vključeval naj bi predloge glede zagona skupnega javnega naročila hitrih ali antigenskih testov, ki jih uporablja šest članic, načrtuje pa njihovo uporabo še deset članic, ter opredelitev okoliščin, v katerih je uporaba teh testov smiselna.

Glede občutljivega vprašanja karantene naj bi komisija izpostavila, da ni nujno, da članice sprejemajo enake ukrepe, temveč naj vsaj uskladijo merila za različne pristope k ukrepu karantene.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) za zdaj podpira 14-dnevno karanteno, ki jo je mogoče skrajšati na deset dni v primeru negativnega testa. Pričakuje se predlog za skrajšanje karantene v primeru negativnega testa. Pet držav sicer uveljavlja sedemdnevno karanteno, enajst desetdnevno, štirinajst pa 14-dnevno.

ECDC je v poročilu o tveganjih minuli teden ocenil, da je stanje zelo zaskrbljujoče povsod, razen na Cipru, v Estoniji, na Finskem in v Grčiji. Pred mesecem dni je bilo tako v sedmih državah.

Predlogi komisije bodo izhodišče za zasedanje voditeljev, ki bodo v četrtek nadaljevali razpravo izpred dveh tednov, ko so se zavzeli za dodatno usklajevanje glede pravil o karanteni, čezmejnega sledenja stikom okuženih, testiranja in začasnih omejitev nebistvenih potovanj v unijo.

Obenem so pozdravili prizadevanja na ravni EU glede razvoja in razdeljevanja cepiv ter izpostavili potrebo po robustnem procesu za odobritev in spremljanje, po zagotovitvi zmogljivosti za cepljenje v EU ter po pravičnih in dostopnih cenah cepiv.