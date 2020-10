Obiskovalce novoletnega koncerta bodo testirali na koronavirus

Organizatorji novoletnega koncerta Dunajskih filharmonikov so se odločili, da bodo za varnost obiskovalcev poskrbeli s hitrimi testi, ki jih bodo ti opravili pred vstopom v dvorano

Novoletni koncert leta 2013

© Wikimedia Commons

Organizatorji novoletnega koncerta Dunajskih filharmonikov so se odločili, da bodo za varnost obiskovalcev poskrbeli s hitrimi testi na koronavirus, ki jih bodo ti opravili pred vstopom v dvorano. Tradicionalni koncert, ki bo v dvorani Musikverein na Dunaju 1. januarja 2021, bo tokrat že šestič vodil italijanski dirigent Riccardo Muti.

Novoletni koncert Dunajskih filharmonikov velja za enega najbolj priljubljenih koncertov klasične glasbe na svetu. Zaradi velikega zanimanja gredo karte za naslednje leto v prodajo že kmalu po koncertu, kupce pa določi spletni žreb.

Ob upoštevanju medsebojne razdalje bi si tokratni koncert v dvorani z 2000 sedeži lahko ogledalo le 1000 obiskovalcev, ki bi morali ves čas nositi maske. Predstavnik Dunajskih filharmonikov Daniel Froschauer pa je povedal, da so organizatorji v skladu s trenutnimi razmerami izdelali svoj koncept za izvedbo koncerta.

Pred vstopom v koncertno dvorano nameravajo s hitrimi antigenskimi testi na koronavirus testirati vse obiskovalce in na ta način preprečiti morebitno širjenje virusa. Tudi če se bo epidemiološka situacija do konca leta spremenila in bodo obiski koncertov prepovedani, želijo Dunajski filharmoniki koncert izpeljati v vsakem primeru.

PWAIZIm0j08

Zaradi prepovedi potovanj v Avstrijo so številni tuji gostje vstopnice že vrnili, a, kot so zapisali na Predstavništvu mesta Dunaj v Ljubljani, kljub temu ni bojazni, da koncertne dvorane ne bi napolnili domači obiskovalci.

Program koncerta zaenkrat še ni znan, bodo pa koncert, tako kot vsako leto, predvajali v 90 državah po vsem svetu, po televiziji ga običajno spremlja več kot 50 milijonov gledalcev.

Za testiranje obiskovalcev nameravajo uporabiti hitre antigenske teste, ki jih že preizkušajo na dunajskem letališču Wien-Schwechat. Zaenkrat do 8. novembra prostovoljno in brezplačno testirajo le potnike, ki letijo z Dunaja v Berlin. Rezultati testa so znani v desetih do petnajstih minutah, potniki pa so o njih obveščeni po elektronski pošti, prek SMS-a ali povprašajo zaposlenega na okencu.