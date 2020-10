Evropa ne bi volila Trumpa

Javnomnenjska raziskava je pokazala, da Donald Trump v Evropi ne bi imel veliko možnosti za zmago, saj bi dobil le okoli 17 odstotkov glasov

Donald Trump

© Flickr

Iz danes objavljene ankete nemške fundacije Bertelsman je razvidno, če bi se ameriški predsednik Donald Trump potegoval za ponovni mandat v Evropi, bi dobil le okoli 17 odstotkov glasov. Demokratski kandidat Joe Biden bi prejel okoli 45 odstotkov glasov, 38 odstotkov državljanov EU pa ne bi volilo nobenega od kandidatov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Če pa primerjamo odgovore v različnih državah, so rezultati bolj raznoliki. Poljska je edina država, kjer bi Trumpa podprlo več ljudi kot Bidna. Ameriški predsednik bi tam prejel 38 odstotkov, Biden pa 30 odstotkov glasov.

Tudi sicer so Poljaki prepričani v delovanje ameriške demokracije. Med vprašanimi jih je 77 odstotkov mnenja, da demokracija v ZDA deluje dobro. V Evropi jih je 51 odstotkov mnenja, da je demokracija v ZDA doživela neuspeh. Sicer pa je večini pomembno, da imajo dobre odnose z ZDA.

"Štiri leta Trumpove vlade so pustila pečat na državljanih EU. Priznavajo, da so transatlantski odnosi pomembni, a so si iskreni glede tega, kaj jih še drži skupaj," je ocenila avtorica študije Isabell Hoffmann.

V anketi je septembra sodelovalo 13.808 ljudi iz vseh držav članic EU.