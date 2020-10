»S takimi gestami vodstvo slovenske RKC dela škodo predvsem vernikom in Cerkvi sami«

V LMŠ in Levici si želijo, da bi se Katoliška cerkev v Sloveniji ukvarjala s svojim osnovnim poslanstvom, ne pa da s "cenenim politikantstvom spodkopava svojo verodostojnost in izkazuje svoje nerazumevanje demokracije"

Stanislav Zore, ljubljanski nadškof, med nagovorom na včerajšnji vladni novinarski konferenci

© STA / YouTube

V delu opozicije izjavo Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci, ki je danes izrazila kritiko dela politične opozicije, označujejo kot slepo podporo vladi in ne kot poziv k enotnosti. V LMŠ in Levici menijo, da Katoliška cerkev v Sloveniji s takšnimi izjavami spodkopava lastno verodostojnost.

V LMŠ so poudarili, da so "zgroženi in razočarani nad neupravičenimi namigovanji o slabih namenih opozicije in s tem tudi naše stranke". Želeli bi si, da bi se Katoliška cerkev v Sloveniji ukvarjala s svojim osnovnim poslanstvom, ne pa da s takšnimi izjavami in "cenenim politikantstvom" spodkopava svojo verodostojnost in izkazuje svoje nerazumevanje demokracije ter demokratičnih procesov, so navedli.

Po mnenju Levice pa gre v izjavi, ki jo je podpisal predsednik komisije Anton Stres, za ideološki boj proti protestnikom, RTV Slovenija in opoziciji. "S takimi gestami vodstvo slovenske RKC dela škodo predvsem vernikom in Cerkvi sami, saj ta s takimi razdvajajočimi nagovori na slovenskem rezonira zgolj kot podaljšek vladajoče stranke SDS," so zapisali. Kot so dodali, izključujoča in razdvajajoča sporočila vodstva niso pot, temveč stranpot krščanskega izročila.

Komisija je namreč v današnjem sporočilu za javnost izrazila kritiko do dela politične opozicije. Opaža namreč, da "da del slovenske opozicijske politike veliko več truda in naporov vlaga v to, kako bi se znova dokopala do oblasti, kakor da bi sodelovala pri reševanju zdravja in življenja državljanov". To je po oceni komisije sprevržena politična praksa, ker v ospredje ne postavlja človeka in skupnega dobrega, temveč interese določenih skupin. V sporočilu se komisija RKC obregne tudi ob petkove protivladne protestnike in kritizira RTV Slovenija, češ da jim daje potuho.