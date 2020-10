Unicef, Unesco in Svetovna banka pozivajo, naj šole v pandemiji ostanejo odprte

Organizacije opozarjajo na škodo, ki jo je zapiranje izobraževalnih ustanov po svetu povzročilo zlasti v revnih državah

© Alexandra Koch / Pixabay

V pandemiji covida-19 naj šole po svetu ostanejo odprte, pozivajo Unicef, Unesco in Svetovna banka v poročilu, v katerem opozarjajo na škodo, ki jo je zapiranje izobraževalnih ustanov po svetu povzročilo zlasti v revnih državah.

Otroci v revnih državah so bili od začetka pandemije letos prikrajšani za skoraj štiri mesece šolanja, učenci v bogatih državah, ki so deležni učenja na daljavo, pa so izgubili šest tednov, so organizacije opozorile v poročilu, objavljenem v sredo.

Ključno je ponovno odprtje šol in zagotavljanje prepotrebnih ur pouka, da bi nadoknadili zamujeno, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal vodja izobraževanja pri skladu ZN za otroke Unicef Robert Jenkins.

"Ni nam treba iti daleč, da bi videli, kakšno opustošenje je pandemija povzročila pri izobraževanju otrok po vsem svetu," je opozoril. V državah z nizkimi in srednjimi dohodki je to opustošenje še večje, saj je dostop do učenja na daljavo omejen, je poudaril.

Države morajo vlagati v šolske sisteme, da bi zmanjšale vse večjo vrzel med izobraževanjem v revnih in bogatih državah zaradi pandemije, so Unicef, Unesco in Svetovna banka pozvali v poročilu, ki so ga pripravili na podlagi informacij, zbranih med junijem in oktobrom v skoraj 150 državah.