Bo vojna proti pravicam žensk pripomogla k sekularizaciji Poljske?

Po skoraj popolni prepovedi splava na stotine tisočev ljudi različnih starosti in družbenih skupin na Poljskem protestira ne samo proti vladi, temveč tudi proti katoliški cerkvi

Pekel za ženske: Demonstracije v Gdansku

© Matej Leskovšek

Namen protestov je »uničiti Poljsko in končati zgodovino poljskega naroda«, je zatrdil v svoji nedavni izjavi v slogu Lukašenka Jarosław Kaczyński, vodja vladajoče stranke Zakon in pravičnost. Teden po tem, ko je ustavno sodišče, ki ga vladajoča stranka dejansko nadzoruje, razsodilo, da so splavi v primerih okvare ploda neustavni, se množični, zelo čustveni, a večinoma mirni protesti nadaljujejo. Demonstracije potekajo pred pisarnami vladajoče stranke, pa tudi pred katoliškimi cerkvami, saj je poljska škofovska konferenca izrazila veliko zadovoljstvo z odločitvijo sodišča.