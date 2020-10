Proti diskreditaciji sodelavca

Sodelavci Inštituta za kriminologijo zgroženi nad diskvalifikacijami, ki jih zoper sodelavca širijo nekateri spletni mediji

Primož Gorkič

© Bojan Velikonja, Večer

Podpisani sodelavci Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani smo zgroženi nad diskvalifikacijami, ki jih zoper našega sodelavca širijo nekateri spletni mediji (Siol, Škandal24, op.u.). Do teh manipulativnih diskreditacij prihaja v času njegove kandidature za vrhovnega sodnika. Javnosti sporočamo, da je izr. prof. dr. Primož Gorkič brez sence dvoma vrhunski pravni strokovnjak in raziskovalec ter visoko strokoven predavatelj kazenskega procesnega prava.

Poleg svojih obveznosti na Pravni fakulteti v Ljubljani sodeluje tudi pri raziskavah našega inštituta in tudi pri tem izkazuje najvišje standarde raziskovalnega dela. Ob tem lahko njegovi sodelavci pričamo o njegovi predanosti stroki in visokim etičnih standardom, ki jim pri skupnem delu sledi.

Zato ostro obsojamo popolnoma neutemeljene poskuse diskvalifikacije njegove znanstvene habilitacije brez poznavanja relevantnih predpisov Univerze v Ljubljani in nekritično podrobno povzemanje navedb anonimnih »kritikov« na spletnih medijih. Še posebej obsojamo diskreditacije njega osebno in njegovega znanstvenega dela zaradi njegove argumentirane in strokovne kritike tudi do sodb najvišjih domačih in tujih sodišč.

Sprašujemo se, kdo bo sploh še želel kandidirati za katerokoli funkcijo, vedoč, da se v postopku ne bo mogel izogniti množici neutemeljenih, zlonamernih in povsem lažnih očitkov.

V Ljubljani, 28. 10. 2020

dr. Matjaž Jager

dr. Aleš Završnik

dr. Renata Salecl

dr. Mojca M. Plesničar

Marko Drobnjak

dr. Katja Simončič

Primož Križnar

dr. Katja Filipčič

dr. Vasja Badalič

Pika Šarf

Lora Briški

Ana Babnik

dr. Alenka Šelih

dr. Miha Hafner

dr. Luka Mišič

dr. Zoran Kanduč

dr. Matjaž Ambrož

dr. Ljubo Bavcon

dr. Dragan Petrovec