Slovenija potrebuje novo, boljšo vlado!

Vabilo je bilo poslano, predsednikom in vodjem poslanskih skupin

Jože P. Damijan

© Uroš Abram

Včeraj sem z mandatom štirih opozicijskih strank LMŠ, SD, Levice in SAB poslal programski dokument z vabilom predsednikom treh strank: SMC, NSi in DeSUS. To je v skladu z izvirno pobudo, naj se v »koalicijo ustavnega loka enakopravno vključijo vse stranke trenutne opozicije (LMŠ, SD, Levica, SAB), vabilo pa je odprto tudi za DeSUS, SMC in NSi«.

Veseli me, da so v vsega treh tednih štiri opozicijske stranke uspele doseči tako visoko stopnjo soglasja in da smo se poenotili okrog ključnih programskih prioritet nove vlade do volitev 2022.

Kajti prav za to gre: Slovenija potrebuje novo, boljšo vlado!

Sedanja vlada SDS to vsak dan znova dokazuje: ko bi se vse sile morale strniti v boj z epidemijo, se zapleta v ideološke bitke, gre v spopad z državnimi institucijami, z mediji in državljani ter neizprosno uničuje naš ustavni red.

Naš dokument temelji na štirih stebrih: zdravju, solidarnosti, okolju in razvoju.

Prva prioriteta prvega stebra je bolj aktivno ter premišljeno, načrtno in vključujoče soočenje z epidemijo. V ta namen smo oblikovali posebno delovno strokovno skupino, sestavljeno iz epidemioliginj / epidemiologov in menedžerk / menedžerjev v zdravstvu, ki so skupaj z nami oblikovali program potrebnih ukrepov za bolj učinkovito soočanje z epidemijo ter za čim bolj nemoteno in učinkovito delovanje celotnega zdravstva v času epidemije. Gre res za prvo prioriteto, dobesedno življenjskega pomena za državljane – in državo!

Naš dokument temelji na štirih stebrih: zdravju, solidarnosti, okolju in razvoju.

Vabilo je bilo poslano, predsednikom in vodjem poslanskih skupin.

Na njih je, da zdaj preučijo naše predloge in odločijo v svojih organih.

V spremnem pismu predsednikom sem zapisal, da se zavedam njihovega položaja, a istočasno v tem ne vidim ovire, da ne bi odprto in odkrito skupaj spregovorili o možnosti boljše alternative, kjer bi bila tudi njihova prizadevanja deležna večjega upoštevanja.

Povabil sem jih k sodelovanju v alternativi, ki bi bistveno izboljšala delovanje države v času epidemije in po njej ter povrnila strmoglavljeno zaupanje pri ljudeh.

K sodelovanju v alternativi, ki bi zagotovila ponovno normalizacijo države, brez ideoloških front, v državljanih in državljankah pa videla dobronamerne zaveznike.

K alternativi, ki bo namesto v preteklost, usmerjena v prihodnost in razvoj.

Verjamemo, da lahko skupaj soustvarimo boljšo prihodnost za vse naše državljane in državljanke.