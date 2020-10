Šole po Evropi večinoma ostajajo odprte

V evropskih državah se epidemiološke razmere v zadnjih mesecih znova močno zaostrujejo, zaradi česar uvajajo vse strožje ukrepe

© Flickr

V evropskih državah se epidemiološke razmere v zadnjih mesecih znova močno zaostrujejo, zaradi česar uvajajo vse strožje ukrepe, vendar pa ti v večini držav ne vključujejo zapiranja šol oziroma uvedbe šolanja na daljavo. To velja tudi za vse naše sosede. Pouk na daljavo za vse učence so uvedli zgolj na Češkem, na Poljskem in Slovaškem pa le za dijake in študente. V Belgiji so se odločili za podaljšanje počitnic.

Tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ob pozivih k ukrepanju poudarja, da je pomembno, da otroci še naprej hodijo v šole. "Voditelje pozivamo k takojšnjemu ukrepanju, da bi se izognili dodatnim nepotrebnim smrtnim žrtvam, sesutju ključnih zdravstvenih storitev in zapiranju šol," je konec preteklega tedna dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Unicef, Unesco in Svetovna banka pa so v sredinem poročilu pozvali, naj šole po svetu ostanejo odprte. Organizacije so opozorile, da so bili otroci v revnih državah od začetka pandemije letos prikrajšani za skoraj štiri mesece šolanja, učenci v bogatih državah, ki so deležni učenja na daljavo, pa so izgubili šest tednov.

Ključno je ponovno odprtje šol, da bi nadoknadili zamujeno, je dejal vodja izobraževanja pri Skladu ZN za otroke (Unicef) Robert Jenkins. "Ni nam treba iti daleč, da bi videli, kakšno opustošenje je pandemija povzročila pri izobraževanju otrok po vsem svetu," je opozoril. V državah z nizkimi in srednjimi dohodki je to opustošenje še večje, saj je dostop do učenja na daljavo omejen, je poudaril.

Med državami, ki se niso odločile za zaprtje šol, je Avstrija. Tamkajšnji šolski minister Heinz Fassmann je preteklo soboto zagotovil, da po jesenskih počitnicah, ki jih imajo ta teden tudi v Avstriji, ne bodo zaprli šol. S predstavniki zveznih dežel, pristojnimi za izobraževanje, so se dogovorili, da bo pouk v šolah potekal, tudi ko bo posamezno območje razglašeno za rdeče. V rdečih območjih je tveganje za prenos okužbe zelo veliko, zato veljajo strožji ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Pri pouku v šolah vztrajajo tudi na Hrvaškem, saj ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki so bili sprejeti pred začetkom šolskega leta, kažejo rezultate in šole niso postale žarišča okužb. Trenutno je okuženih 1182 otrok ali 0,26 odstotka vseh učencev, so za STA sporočili s hrvaškega ministrstva za izobraževanje.

"Dokler ocenjujemo, da je epidemiološko stanje v šolah dobro, ne priporočamo zapiranja šol in prehoda na učenje prek spleta," je v četrtek dejal hrvaški minister za izobraževanje Radovan Fuchs. Meni, da je bolje uveljaviti dodatne zaščitne ukrepe, kot pa zapreti šole. To bi bilo namreč slabo za otroke, posledice bi čutili tudi starši in gospodarstvo.

Vse slabše epidemiološke razmere so v zadnjem času znova v Italiji, zaradi česar zaostrujejo ukrepe, a prav tako ne zapirajo šol. Odprti ostajajo vrtci in osnovne šole. V srednjih šolah in na univerzah pa večina ali ves pouk poteka na daljavo.

Šole še naprej delujejo tudi na Madžarskem, podobno pa ob upoštevanju strogih zaščitnih ukrepov velja še za več drugih evropskih držav, v katerih ob pojavu okužb uvedejo karanteno za posamezne razrede ali šole.

Med drugim to velja za Nemčijo in Francijo, kjer zaostrujejo ukrepe za zajezitev virusa, vključno z zaščitnimi ukrepi v šolah. Vendar pa te ostajajo odprte.

Enako velja za Irsko, ki je poleg Francije ena redkih evropskih držav, ki je v jesenskem valu epidemije znova odredila karanteno za vso državo. Vendar je tamkajšnji premier Micheal Martin ob zaostritvi ukrepov dejal, da šole in vrtci ostajajo odprti, "ker ne moremo in ne bomo dopustili, da bi bila prihodnost otrok in mladih še ena žrtev te bolezni".

Na drugi strani je med redkimi državami v Evropi, ki so se v okviru ukrepov za zajezitev novega koronavirusa odločile tudi za vsaj delno zaprtje osnovnih šol, Poljska. Tam od začetka tega tedna v šole hodijo samo otroci od 1. do 3. razreda. Za srednje šole in univerze pouk oziroma predavanja na daljavo medtem potekajo že od začetka preteklega tedna.

Za podoben ukrep so se odločili na Slovaškem, kjer se učenci višjih razredov osnovnih šol od ponedeljka šolajo na daljavo. Otroci nižjih razredov in predšolski otroci še naprej hodijo v šole oziroma vrtce.

Češka, ki je ena najhuje prizadetih evropskih držav v jesenskem valu pandemije covida-19 in je znova močno omejila gibanje ljudi, pa je sredi oktobra za tri tedne zaprla vse šole.

Poleg Češke za eno najhuje prizadetih držav velja Belgija, kjer pa so se z namenom zajezitve epidemije odločili za podaljšanje jesenskih počitnic, ki se začnejo prihodnji teden in bodo trajale do 11. novembra, ko je v državi praznik.