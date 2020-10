Rak prostate ogroža življenja tudi v času korone

V Sloveniji letno odkrijejo okoli 1600 novih primerov raka prostate, ki je najpogostejši rak moških. Tudi pri tej bolezni je ključno pravočasno odkritje in zdravljenje, zato je nujno, da v času epidemije ne ostane na stranskem tiru, opozarjajo Društvo uroloških bolnikov Slovenije, gibanje Movember in UKC Maribor.

"Zaradi raka prostate umre v Sloveniji več kot 400 moških letno. To umiranje je zelo boleče, ker se običajno rak razširi na kosti," je na novinarski konferenci v Mariboru opozoril predsednik Društva uroloških bolnikov Slovenije Franc Hočevar.

November je že vrsto let proglašen kot mesec Movember, namenjen osveščanju o zdravju moških, predvsem opozarjanju o raku mod in prostate. Letos bodo tradicionalni dogodki tega mednarodnega gibanja odpadli oziroma bodo potekali na spletu, pobudniki pa vztrajajo, da ta problematika kljub vsemu terja ustrezno pozornost.

V Društvu uroloških bolnikov Slovenije namreč opažajo, da se dostopnost do diagnostike in posegov na področju urologije zaradi ukrepov, uvedenih zaradi novega koronavirusa, poslabšuje. "Nihče ne zanika, da je covid-19 resna grožnja. A treba je poskrbeti tudi za ostale paciente, ki prav tako zbolevajo in je lahko ogroženo njihovo življenje, če se jih ne zdravi pravočasno," je izpostavil Hočevar.

Zdravstvenih storitev se po njegovih besedah ne sme krčiti na vseh področjih, ampak je treba to delati selektivno glede na nujnost zdravljenja. "Vsaka stroka naj opredeli storitve, ki morajo biti tudi v obstoječih pogojih nujno izvedene, in ta seznam nato natančno predstavi javnosti," je dejal.

Trenutno se po besedah predstojnika oddelka za urologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Nika Kavčiča zdravi zaradi raka prostate okoli 14.000 Slovencev. Vse moške je pozval, naj če imajo težave, kot so bula na modih, nepojasnjene bolečine v trebuhu ali kri v urinu, tudi v teh časih ne čakajo doma, ampak naj takoj vzpostavijo stik z osebnim zdravnikom, ki bo presodil, če potrebujejo nadaljnjo urološko obravnavo.

Urološka ambulanta UKC Maribor zaenkrat deluje po sistemu, da so tisti, ki so napoteni vanjo s stopnjo nujno ali zelo hitro, obravnavani na določen datum obravnave. Ostale pa pred določenim terminom pokliče zdravnik po telefonu in doreče nadaljnje postopanje. "Trudimo se, da bi bilo čim manj zamujenega. Prosimo pa gospode, da so pozorni na svoje težave in pravočasno ukrepajo," je pozval Kavčič.

Kirurška dejavnost teče s polovično močjo, saj je bilo nekaj kadra prerazporejenega na druga delovišča v okviru kliničnega centra. "Trenutno čaka 27 bolnikov z rakom prostate na operacijo v naši ustanovi, zato upamo, da se v prihodnjih dneh ne bo kirurški program še dodatno zmanjševal," je dodal.

Točnih podatkov nima, a tudi Kavčič ocenjuje, da je letos manj napotitev bolnikov v urološko ambulanto, zaradi česar se odkrije manj bolezni. "A to ne pomeni, da je obolenj manj, ampak da gospodje čakajo doma s težavami," je dejal.

Društvo uroloških bolnikov Slovenije je ob tej priložnosti podarilo oddelku za urologijo UKC Maribor fleksibilni citoskop, ki se uporablja predvsem pri diagnostiki raka sečnega mehurja. Po besedah Kavčiča letno opravijo več kot tisoč tovrstnih raziskav, zato bo ta pripomoček na njihovem oddelku zelo dobrodošel.