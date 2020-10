Orban: »Madžarska naj bi prvo pošiljko cepiva prejela konec decembra«

O nakupu cepiva se Madžarska med drugim pogovarja s proizvajalci na Kitajskem in v Rusiji

Viktor Orbán,

© EPP / Flickr

Na Madžarskem so v četrtek potrdili 3286 novih okužb s koronavirusom, umrlo je še 65 bolnikov s covidom-19, skupaj doslej 1699, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Madžarski premier Viktor Orban je napovedal, da bi država lahko prvo pošiljko cepiva proti covidu-19 prejela konec decembra ali v začetku januarja.

O nakupu cepiva se Madžarska med drugim pogovarja s proizvajalci na Kitajskem in v Rusiji, je po poročanju MTI Orban dejal v pogovoru za radio Kossuth. Po njegovem obstaja možnost, da bodo na Madžarskem spomladi imeli dostop do dveh ali treh različnih cepiv.

Januarja bi tako cepili kronične bolnike in starejšo populacijo, torej najbolj ranljive. Cepivo za množično cepljenje pa naj bi prispelo aprila, je dodal Orban. "Zelo verjetno je, da se bomo epidemije znebili aprila in nad njo razglasili zmago," je napovedal.

Na Madžarskem so doslej potrdili 71.413 primerov okužbe z novim koronavirusom, izvedli so skupaj 1.048.580 testov. V državi imajo trenutno 51.761 aktivnih okužb, v bolnišnicah se zdravi 3753 bolnikov s covidom-19, 267 jih je priključenih na ventilatorje, piše na spletni strani madžarske vlade, posvečeni covidu-19. V domači karanteni je 26.396 ljudi.

Zaradi naraščanja števila okužb so oblasti državljane pozvale, naj se izogibajo udeležbi na velikih prireditvah.

Nošenje zaščitnih mask je obvezno v trgovinah, javnem prevozu, kinodvoranah, gledališčih, nakupovalnih središčih, zdravstvenih in socialnih ustanovah. Od ponedeljka bodo maske obvezne tudi v restavracijah in v gostinskih objektih na športnih prireditvah.

Restavracije in zabaviščni prostori se morajo zapreti po 23. uri. V veljavi je tudi prepoved obiskov bolnišnic in domov za ostarele. Učenci so na jesenskih počitnicah, v tem času pa bodo šolske objekte razkužili, poroča MTI.