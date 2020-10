Kadrovanje Janševe vlade: Moderna galerija

Apel strokovnjakov na področju umetnostne zgodovine in likovne umetnosti zaradi dolgotrajnega prcesa izbire vodstva Moderne galerije

Vasko Simoniti

© Borut Krajnc

Strokovnjaki na področju umetnostne zgodovine in likovne umetnosti so v apelu izrazili zaskrbljenost zaradi dolgotrajnega procesa izbire vodstva Moderne galerije. Ponovljen bo drugi razpis. Skrbi jih tudi informacija, da namerava ministrstvo spremeniti ustanovitvene akte, da bi galerijo lahko vodil nekdo, ki nima ustreznih strokovnih znanj.

"V primeru, da se na ministrstvu dejansko pripravlja tak predlog za spremembo, odločno izražamo svoje nestrinjanje in pričakujemo, da se bodo takšni procesi takoj ustavili," je v apelu ministru za kulturo Vasku Simonitiju zapisala stroka.

"V interesu stroke in slovenske kulturne javnosti je, da Moderno galerijo, kot eno ključnih nacionalnih likovnih institucij, vodi strokovnjak, ki ima ustrezno izobrazbo s področja umetnostne zgodovine in pozna naravo dela umetnostnih ustanov. Ne moremo si zamišljati, kako bi lahko oseba brez takšnih znanj skrbela za kompleksne zbiralne politike na področju moderne in sodobne umetnosti ter imela resno vizijo umetnostnega programa za dve tako zahtevni razstavišči, kot sta Moderna galerija in MSUM," piše v apelu.

"V primeru, da se na ministrstvu dejansko pripravlja tak predlog za spremembo, odločno izražamo svoje nestrinjanje in pričakujemo, da se bodo takšni procesi takoj ustavili," je v apelu ministru za kulturo Vasku Simonitiju zapisala stroka.

Ob tem so še opomnili, da je Moderna galerija trenutno ena najvidnejših slovenskih galerijskih institucij, njeno ime je tako doma kot v tujini spoštovano in cenjeno. Razlog za to ni le neprecenljiva dediščina, ki jo hrani, temveč je tudi rezultat izjemnega dela in povezovanj, ki jih je galerija zgradila v domačem in mednarodnem prostoru.

Pod apel so se podpisali Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Oddelek za antropologijo in kulturne študije ter Oddelek za arheologijo in dediščino na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem in Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo. Dodatne podpise institucij in posameznikov bodo posredovali v ponedeljek.

Dolgoletna direktorica Moderne galerije Zdenka Badovinac trenutno deluje kot v.d., prijavila se je tudi na zadnjo ponovitev razpisa.