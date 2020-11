»Ko novinarji ne morejo varno opravljati svojega dela, izgubljamo obrambo proti pandemiji dezinformacij«

Antonio Guterres

© Wikimedia Commons

Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti nekaznovanosti nasilja nad novinarji je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pozval k zaščiti novinarjev, še zlasti v času pandemije covida-19, ko je njihova vloga še posebej pomembna, so sporočili iz sedeža ZN na Dunaju.

Pandemija je izpostavila nove grožnje za novinarje in medijske delavce, število napadov nanje pa se je v minulem letu povečalo. Tako so v prvi polovici leta našteli najmanj 21 napadov na novinarje, ki so pokrivali proteste. To je toliko kot v celotnem letu 2017, so opozorili v ZN.

Povečujejo se tudi pritiski na delo novinarjev - od groženj s kazenskim pregonom in zaporom do zavračanja dostopa do informacij in nezadostnega preiskovanja kaznivih dejanj zoper njih, so dodali.

"Če so novinarji tarča, gre to na škodo celotne družbe. Če ne zaščitimo novinarjev, to resno omeji naše zmožnosti, da smo obveščeni in da lahko sprejemamo odločitve na podlagi dokazov. Ko novinarji ne morejo varno opravljati svojega dela, izgubljamo pomembno obrambo proti pandemiji napačnih informacij in dezinformacij, ki se širijo po spletu," je opozoril Guterres.

Ob današnjem dnevu, ki opozarja na pomen varnosti novinarjev, se je zavzel za "novinarstvo brez strahu ali favoriziranja", torej da lahko novinarji opravljajo svoje delo neodvisno in varno. "Ko se svet bori s covidom-19, ponavljam poziv za svobodno novinarstvo, da lahko opravlja svojo bistveno vlogo za mir, pravičnost, trajnostni razvoj in človekove pravice," je še sporočil generalni sekretar ZN.