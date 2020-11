Generalni direktor WHO v samoizolaciji

Zaradi stika z osebo, pri kateri so potrdili okužbo z novim koronavirusom

© Twitter

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je zaradi stika z osebo, pri kateri so potrdili okužbo z novim koronavirusom, v samoizolaciji. "Dobro sem in nimam nobenih bolezenskih znakov, a bom v naslednjih dneh v samoizolaciji in bom delal od doma v skladu s priporočili WHO," je sporočil.

Včeraj je Tedros Adhanom Ghebreyesus zapisal na Twitterju, da je izredno pomembno, da vsi sledijo temu priporočilu. "Na tak način prekinemo verigo okužb, zatremo virus in zaščitimo zdravstvene sisteme," je še poudaril, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Generalni direktor WHO pa na Twitterju ni objavil, ali se je testiral na okužbo z novih koronavirusom.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, nekdanji zunanji in zdravstveni minister Etiopije, je strokovnjak za nalezljive bolezni in na čelu WHO od leta 2017.