Kdo bo naslednji predsednik ZDA?

Odločitev morda ne bo znana več dni, tednov ali celo mesecev

Donald Trump in Joe Biden / Patrick Semansky / Supplier NTB

© https://bilder.ntb.no/r/preview/editorial/o1e7PthdkVI

Danes v ZDA potekajo volitve, a odločitev o tem, kdo bo naslednja štiri leta vodil ZDA, morda ne bo znana več dni, tednov ali celo mesecev. Ankete napovedujejo, da bo demokrat Joe Biden na nacionalni ravni dobil nekaj milijonov več glasov od republikanca Donalda Trumpa, vendar pa štejejo izidi po posameznih zveznih državah.

Za zmago je potrebnih 270 elektorskih glasov, Biden pa ima po izračunu konservativne organizacije RealClear Politics že vnaprej zagotovljenih 216. Trump jih ima najmanj 125, ostaja pa še 197 elektorjev iz ključnih držav, kjer izida ni mogoče vnaprej napovedati.

Večina držav ZDA nameni zmagovalcu volitev vse elektorske glasove,, Nebraska in Maine pa glede na rezultat po vsej državi in glede na rezultate po kongresnih okrožjih.

Analitiki so letos pri napovedovanju zmagovalca večinoma zelo previdni. Med njimi sicer ni konservativnega izvajalca anket Scotta Rasmussena, ki je v ponedeljek napovedal zmago Bidna, niti demokratskega stratega Jamesa Carvilla, ki napoveduje, da bo jasno, da je Biden zmagovalec, že v sredo ob 4. uri zjutraj po srednjeevropskem času.

Nekdanji predsednik predstavniškega doma kongresa iz Georgie Newt Gingrich po drugi strani meni, da bo Trump brez težav zmagal z večjo prednostjo kot leta 2016.

Do danes je predčasno volilo že skoraj 100 milijonov ljudi, pri čemer vodijo demokrati, republikanci pa računajo na veliko udeležbo na sam dan volitev. Uvodni izidi volitev v določenih ključnih državah bodo odvisni od tega, kako posamezna država šteje glasovnice, prejete po pošti.

Ameriške televizije naj bi bile tokrat bolj previdne pri projekcijah zmagovalcev na podlagi delno preštetih glasovnic. Potekali bosta tudi dve vzporedni glasovanji, delni izidi pa se lahko začnejo objavljati šele danes po 23. uri po srednjeevropskem času.

Ključne države začnejo zapirati volišča ob eni uri zjutraj v sredo po srednjeevropskem času. Med njimi je tudi republikanska Georgia, kjer je Biden v minimalni prednosti pred Trumpom.

Ob 1.30 se zaprejo volišča v Severni Karolini, kjer je v rahli prednosti Biden, in Ohiu, kjer tesno vodi Trump.

Ob 2. uri zjutraj se zaprejo volišča v Pensilvaniji, kjer je v rahli prednosti Biden, in na Floridi, kjer sta kandidata izenačena. Zmagovalec Floride naj bi bil znan kar hitro, če izid ne bo pretesen in se bo avtomatično začelo ponovno štetje glasovnic.

Ob 3. uri bodo zaprli volišča v Arizoni, kjer vodi Biden, in v Teksasu, kjer rahlo vodi Trump, ter v Michiganu, kjer ima Biden že kar osem odstotnih točk prednosti v anketah. Arizona bo odločena kmalu po volitvah, Teksas do četrtka in Michigan do konca tedna. Trump upa tudi na uspeh tudi v Minnesoti, kjer v anketah vodi Biden.

Nekdanji Trumpov sodelavec Anthony Scaramucci trdi, da bo Trump najprej sprožil ofenzivo na Twitterju z napadi na proces povsod, kjer bo uvodoma izgubljal. Kjer bo vodil, bo zahteval, da se štetje glasovnic prekine in se ga razglasi za zmagovalca, pri čemer bo uporabil pravnike in celo pravosodno ministrstvo ZDA, da se glasovnice po pošti razveljavi.

Ob 4. uri se zaprejo volišča v Iowi, kjer tesno vodi Trump, in v Nevadi, kjer je v prednosti Biden. Zadnja zapre volišča Aljaska ob 7. uri zjutraj v sredo po srednjeevropskem času, pred njo pa Havaji ob 6. zjutraj.

V Pensilvaniji se lahko čaka najmanj do konca tedna, saj se upoštevajo tudi glasovnice po pošti, ki pridejo na volišča do petka, če so bile oddane do dneva volitev.

Biden po pričakovanjih ne bo delal težav, bo pa vztrajal, da je treba pred razglasitvijo zmagovalca prešteti vse glasove.

