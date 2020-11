Nekdanji ekonom mariborske nadškofije od države terja odškodnino

Mirko Krašovec je dobre tri mesece prebil v zaporu

Nekdanji ekonom mariborske nadškofije Mirko Krašovec, ki je bil zaradi očitkov o domnevnem napeljevanju h goljufiji na škodo evropskih sredstev v zadevi Betnava dobre tri mesece v zaporu, zdaj od države terja odškodnino, poroča časnik Delo. Krašovec je bil leta 2018 sicer oproščen vseh obtožb.

Krašovca je tožilstvo obtožilo, da je nekdanjo direktorico družbe Betnava Dragico Marinič in nekdanjega šefa za investicije v Betnavi Antona Ekarta nagovoril, da sta gospodarskemu ministrstvu posredovala navidezne gradbene situacije, da so pridobili evropska sredstva v višini 1,772 milijona evrov za obnovo mariborskega škofijskega dvorca Betnava.

V prvotnem sojenju decembra 2013 je bil Krašovec spoznan za krivega napeljevanja h goljufiji in obsojen na dve leti zapora. Višje sodišče je nato zaradi kršitev kazenskega postopka obsodilno sodbo razveljavilo. V ponovljenem sojenju je bil nato decembra 2015 spet spoznan za krivega, a je po potrditvi sodbe na višjem sodišču vrhovno sodišče novembra 2017 to razveljavilo in jo vrnilo okrožnemu sodišču v ponovno odločanje.

Oktobra 2018 ga je celjsko okrožno sodišče nato oprostilo vseh obtožb. Presodilo je namreč, da Krašovcu ni mogoče dokazati, da je odločilno napeljal Dragico Marinič, da je na gospodarsko ministrstvo poslala zahtevek z navideznimi gradbenimi situacijami, ki so vključevale neopravljena dela na gradbišču in Vegradov skladiščen material. Prav tako po oceni sodišča ni mogoče dokazati, da je odločilno napeljal Ekarta, da je podpisal nadzorne situacije z gradbišča.

Kot je še za Delo opozoril Cugmas, se je postopek vlekel nesorazmerno dolgo in je bil medijsko zelo izpostavljen. Vrstili so se tudi pritiski iz Vatikana, vse to pa je pustilo posledice na zdravju Krašovca in škodovalo njegovi časti in dobremu imenu, je navedel.

Krašovec, ki je od junija do septembra 2017 dobre tri mesece prebil v zaporu, zdaj od države terja odškodnino. Njegov odvetnik Velimir Cugmas je za Delo pojasnil, da je v imenu Krašovca na državno odvetništvo vložil odškodninski zahtevek in prejel dopis, da mu bodo nanj vsebinsko odgovorili v zakonskem roku treh mesecev. In če s ponujenim ne bo zadovoljen, bo vložil tožbo, je dejal.

V odškodninskem zahtevku je zajeta tudi škoda, ki naj bi jo imel zaradi tako imenovane afere Mladinska knjiga. Krašovec se je namreč znašel na zatožni klopi zaradi očitkov o zlorabi položaja in pomoči pri preprodaji delnic Mladinske knjige leta 2004. V tem kazenskem postopku so bili vsi oproščeni že na prvi stopnji, navaja Delo.

Večina vpletenih v projekt Betnava je sicer krivdo priznala. Nekdanja direktorica Vegrada Hilda Tovšak je bila za primer Betnava in Rimske Terme obsojena na šest let zapora, Mariničeva na leto in 11 mesecev zapora, Ekart na pogojno desetmesečno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let, nekdanji gradbeni nadzornik Karel Bogatin pa na 10 mesecev zaporne kazni.