Glasbeniki s tihimi protesti proti zaustavitvi javnega življenja

Münchenski filharmoniki in berlinski ansambel Staatskapelle so tako izrazili svoje nestrinjanje z državnim ukrepom

Münchenski filharmoniki

© YouTube

Nekaj priznanih nemških orkestrov je s tihim protestom opozorilo na nevarnosti, ki jih po njihovem mnenju umetnosti prinaša zaustavitev javnega življenja zaradi epidemije covida-19. Münchenski filharmoniki in berlinski ansambel Staatskapelle so tako v ponedeljek svoje nestrinjanje z državnim ukrepom izrazili z minuto molka ob začetku koncerta. Akciji so se pridružili tudi številni drugi glasbeniki, ki so na Twitterju objavili posnetke igranja, ki pa so jim odvzeli zvok, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Po mnenju glasbenikov nemški ustvarjalci v drugem valu epidemije, ko so zaprli gledališča, koncertna prizorišča in muzeje niso dobili zadostne državne podpore. Še posebej ogroženi so amostojni ustvarjalci, ki niso upravičeni do državnih sredstev, ki so jih sicer prejeli ostali v drugih sektorjih.

Nemška vlada je sporočila, da bo zagotovila deset milijard evrov dodatnih sredstev za panoge, ki jih bo ponovna zaustavitev javnega življenja najbolj prizadela, še piše AFP.

Ministrica za kulturo Monika Gruetters se, kot poudarja, močno zavzema za kulturne ustvarjalce in se zaveda, "da omejitve, ki so razumne z vidika zdravja, za ta sektor pomenijo katastrofo", so njene besede povzeli pri AFP.

