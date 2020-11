Telefon za psihološko podporo v času korone

Na brezplačni telefonski številki 080 51 00 bodo strokovno pomoč nudili strokovnjaki s področja duševnega zdravja

© nijz.si

Včeraj je zaživel telefon za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji covida-19. Na brezplačni telefonski številki 080 51 00 bodo strokovno pomoč nudili strokovnjaki s področja duševnega zdravja, je zapisano na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Za blaženje stisk so na voljo tudi spletne delavnice.

Številne organizacije, ki so že v prvem valu epidemije nudile telefonsko pomoč, so se povezale, da bi pomagale pri razbremenitvi in nudenju psiho-socialne podpore posameznikom, ki so se znašli v stiski zaradi sedanjih razmer, so pojasnili na NIJZ.

Telefon, ki deluje 24 ur in vse dni v tednu, je nastal v sodelovanju NIJZ in Društva psihologov Slovenije, Rdečega križa Slovenije, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Zaupnega telefona Samarijan, Združenja zakonskih in družinskih terapevtov in Zveze prijateljev mladine Slovenija-TOM telefon.

Telefon je med drugim namenjen krajšim pogovorom za čustveno podporo pri obvladovanju tesnobe, strahu, jeze in drugih čustvenih stanj ter z njimi povezanih odzivov, podporo obolelim in svojcem oseb z boleznijo covid-19, podporo ob izgubi bližnjega zaradi bolezni covid-19 in podporo ob soočanju z izgubo zaposlitve, čakanjem na delo ali v težavah, povezanih z delom od doma. Obenem so preko telefona na voljo tudi priporočila in podpora pri usklajevanju delovnih obveznosti in družinskega življenja.

Telefon, ki deluje 24 ur in vse dni v tednu, je nastal v sodelovanju NIJZ in Društva psihologov Slovenije, Rdečega križa Slovenije, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Zaupnega telefona Samarijan, Združenja zakonskih in družinskih terapevtov in Zveze prijateljev mladine Slovenija-TOM telefon.

Pri blaženju duševnih stisk v času epidemije bodo pomagali tudi partnerji, združeni v programu OMRA, ki ga sofinancira ministrstvo za zdravje. Partnerji programa so Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU, Inštitut Karakter, društvi Atra in Projekt Človek.

Na brezplačnih spletnih delavnicah, ki potekajo na platfromi Zoom, priznani strokovnjaki razložijo, kako je stres povezan z duševnimi motnjami, kako se te razvijejo, kako jih prepoznati, pa tudi kam in h komu po pomoč v duševni stiski ter kaj lahko glede tega stori vsak sam, so v sporočilu za javnost pojasnili na ZRC SAZU. Več informacij o delavnicah je na voljo na tej povezavi