Italija bo kar devet milijard evrov namenila za kulturo in turizem

Italijanska vlada mesečno prispeva med 600 in 1000 evrov za delavce v kulturi ter zaposlene v turizmu in zabavni industriji

:Dario Franceschini

© Wikimedia Commons

Italijanska vlada namerava do konca leta sprostiti devet milijard evrov za podporo ukrepom, namenjenih kulturi in turizmu. "Naložbe v kulturo so za Italijo pomembne," je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA včeraj v Rimu poudaril italijanski minister za kulturo in turizem Dario Franceschini.

Italijanska vlada mesečno prispeva med 600 in 1000 evrov za delavce v kulturi ter zaposlene v turizmu in zabavni industriji. S tem jim po pisanju agencije želi pomagati "priti čez puščavo".

Po koncu pandemije bosta po Franceschinijevem mnenju kultura in turizem močno zaživela. "Ljudje bodo imeli veliko željo, da izkusijo lepoto in kulturo ter obiščejo Italijo. Najtežje krize ponujajo priložnosti. To stopnjo moramo premagati, potem bo prišel čas velike rasti, za katero moramo delovati skupaj," je dejal socialdemokratski minister.

Danes bodo v Italiji predvidoma zaprli muzeje, kar je v ponedeljek napovedal premier Giuseppe Conte. Odlok, ki bo vseboval restriktivne protikoronske ukrepe, vključno z večerno policijsko uro od 21. ure dalje, bo začel veljati danes zvečer.

Že nekaj dni pa v tej državi protestirajo gledališčniki in plesalci, in sicer proti zaprtju njihovih hiš, kar je del poostrenih protikoronskih ukrepov. Zaradi močnega povišanja števila okužb je namreč Contejeva vlada prejšnji teden odredila zaprtje kinematografov, gledališč, arkad, športnih dvoran in bazenov. Od takrat lahko bari in restavracije strežejo le do 18. ure. Številna združenja v tej sredozemski državi pa ukrepom nasprotujejo, še poroča APA.