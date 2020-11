»Odstopila sem zaradi pomanjkanja zaupanja ministrstva«

Nekdanja veleposlanica Slovenije v Švici Marta Kos je pojasnila razloge za svoj odstop

Marta Kos, ko je bila še veleposlanica v Nemčiji (med pozdravljanjem slovenskih vojakov)

© Army Training Command / Flickr

Nekdanja veleposlanica Slovenije v Švici Marta Kos je v pogovoru za Dnevnik pojasnila, da je odstopila zaradi nezaupanja delodajalca njeni presoji o delu ene osebe na veleposlaništvu in priporočila, naj svoje ambiciozno vodenje veleposlaništva prilagodi sposobnostim zaposlenih.

Marta Kos je z mesta veleposlanice odstopila julija letos. Takrat je za Dnevnik pojasnila, da odstopa zaradi zaradi različnih pogledov na vodenje veleposlaništva in zunanje politike, eden izmed razlogov pa naj bi bil tudi izredni inšpekcijski nadzor nad njenim vodenjem veleposlaništva.

Prepričana je, da so jo hoteli z izrednim nadzorom diskreditirati - predvsem zaradi načina, kako so ga izvedli. Zunanje ministrstvo je te navedbe zavrnilo.

Po informacijah Dnevnika je inšpekcijski nadzor na veleposlaništvu potekal zaradi pritožb ene od zaposlenih na veleposlaništvu zoper Kosovo, ki je ob letnem ocenjevanju dobila oceno dobro, kar naj bi bilo sicer slabo, ker na MZZ več kot 90 odstotkov zaposlenih dobi oceno odlično.

"95 odstotkov oseb na MZZ dobi oceno odlično. Pri meni ni bilo tako. Dajala sem realne ocene."



Marta Kos

Komisijo inšpekcijskega nadzora je ta oseba zato zaprosila za 10-mesečno mirovanje pogodbe o delu, kar so ji na MZZ odobrili. Marti Kos pa so naložili tri priporočila: večjo pozornost naj bi posvetila mehkemu vodenju, okrepila naj bi delovanje v smeri dobrih medsebojnih odnosov, pri zastavljenih ambicioznih ciljih pa naj bi upoštevala sposobnosti in obremenitve sodelavcev.

Prav priporočila inšpekcijskega nadzora in odobritev 10-mesečnega mirovanja pogodbe o delu osebi, ki naj bi jo prenizko ocenila, pa so bili za nekdanjo veleposlanico eden od ključnih razlogov, da je konec junija, deset dni po prejemu ugotovitev inšpekcijske komisije, na MZZ poslala odstopno izjavo. Ob tem Marta Kos poudarja, da bi morali zaupati njeni realni oceni dela zaposlene osebe.

"95 odstotkov oseb na MZZ dobi oceno odlično. Pri meni ni bilo tako. Dajala sem realne ocene," je pojasnila.

O različnih pogledih na vodenje zunanje politike, kar je julija navajala kot enega od razlogov za odstop, za Dnevnik tudi zdaj ni hotela govoriti podrobneje. Kaj jo je motilo, je nakazala v grobih obrisih: moti jo podpiranje povprečnosti, nenagrajevanje dobrih in pometanje napak pod preprogo.

Nekdanja veleposlanica ostaja v Švici in se Slovenijo ne namerava vrniti. Po svojem odstopu je sicer dobivala klice iz političnih krogov, a je sodelovanje v slovenski notranji politiki ne zanima več. Trenutno išče službo, še navaja Dnevnik.