Za novo zastavo brez rasističnega simbola

Mississippi in konfederacijska zastava

Trenutna zastava Mississippija, ki vsebuje sporni simbol konfederacije

© Wikipedia

Včeraj so volivci v Mississippiju odločili, da bo ta ameriška zvezna država odslej imela novo zastavo s cvetom magnolije in napisom Zaupamo v Boga, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Novo zastavo so potrdili, potem ko so v Mississippiju julija po 126 letih upokojili državno zastavo s simbolom konfederacije.

Zastava Mississippija je bila še zadnja v ZDA, ki je vsebovala simbol konfederacije, ki se je borila za ohranitev suženjskega sistema. Po mnenju temnopoltih Američanov je vzbujala rasistične konotacije, belci na jugu pa menijo, da gre za simbol dediščine ameriškega juga.

GkaHMECLI-M

jkCr-UY5uEE

Staro zastavo so upokojili v času, ko so v ZDA izbruhnili množični protesti proti rasizmu in policijskemu nasilju.