Tudi Italija uvaja policijsko uro

Premier Giuseppe Conte je ponoči podpisal odlok, ki bo veljal od 5. novembra do 3. decembra

Giuseppe Conte

© Wikimedia Commons

Italija v boju za zajezitev epidemije novega koronavirusa uvaja nove ukrepe. Premier Giuseppe Conte je ponoči podpisal odlok, ki bo veljal od 5. novembra do 3. decembra, eno osrednjih določil pa je prepoved gibanja med 22. in 5. uro po vsej državi. Tovrstne prepovedi so doslej veljale le v posamičnih deželah.

V skladu z omejitvami bodo zaprti muzeji in galerije, sredstva javnega prevoza pa bodo lahko le polovično zasedena. Trgovski centri bodo ob koncih tedna zaprti, odprte bodo le trgovine z živili, lekarne in kioski.

V največji možni meri je zaželeno delo od doma. Šolarji od 6. leta naprej bodo morali pri pouku ves čas nositi zaščitne maske, v srednjih šolah pa bo pouk potekal na daljavo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V boju proti novemu koronavirusu vlada obenem sledi novi strategiji s tremi različnimi območji tveganja. Na ta način bodo oblasti ciljno odgovarjale na razmere v posamičnih deželah glede na epidemiološko sliko in državi prihranile splošno karanteno, kakršna je veljala marca in aprila.

Dvajset italijanskih dežel bo glede na faktor prenosa okužb in druge parametre razdeljenih na rdeča, oranžna in zelena območja. Pri tem bodo med drugim upoštevani kriteriji, kot so število bolnikov v bolnišnicah in na intenzivni negi, število okuženih v domovih za starejše in obolelih v domači izolaciji.

Na rdečih območjih, med katera trenutno spadajo Južna Tirolska, Dolina Aoste, Piemont, Lombardija in Kalabrija, naj bi uvedli omejitve gibanja. Prebivalci bodo lahko svoje domove zapustili le iz službenih ali zdravstvenih razlogov ter zaradi spremstva otrok v šolo. Tovarne in drugi industrijski obrati bodo ostali odprti.

Zaprti bodo fitnes centri, s športom pa se bo mogoče ukvarjati le nedaleč od doma, pri tem pa vzdrževati medsebojno razdaljo enega metra. Zaprti bodo tudi frizerski in kozmetični saloni ter gostinski obrati, mogoča bosta le dostava in prevzem hrane. Ukrepi bodo na rdečih območjih v veljavi najmanj dva tedna, pojasnjuje APA.