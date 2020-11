Primer uspešnega boja proti covidu-19

Finska je evropski zgled

© Ramdlon / Pixabay

Medtem ko se milijoni ljudi po Evropi soočajo z novimi omejitvami za zajezitev števila okužb z novim koronavirusom, Finska kljubuje trendu - raven širjenja okužb pada, odnos prebivalcev do ukrepov pa je med najbolj pozitivnimi v vsej Evropi.

Čeprav je velik del mednarodne pozornosti usmerjen v svojevrsten pristop do epidemije na Švedskem, je Finski potihoma uspelo ohraniti raven okužb do petkrat pod evropskim povprečjem, število smrti zaradi covida-19 glede na število prebivalcev pa predstavlja desetino smrti pri njeni švedski sosedi, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Finska je v zadnjih dveh tednih zabeležila 45,7 novih primerov okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev, kar je glede na podatke Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) najmanj v EU, obenem pa je Finska edina država v uniji, kjer se je število okužb glede na predhodno 14-dnevno obdobje celo upočasnilo.

Glavni epidemiolog v državi Mika Salminen je minuli teden priznal, da so bile razmere videti zaskrbljujoče, ko se je oktobra pojavila hitra rast okužb. "A jasno je, da je vrhunec že mimo," je dodal.

Tako kot v drugih nordijskih državah je visoko zaupanje v oblasti na Finskem prineslo le malo upiranja vladnim ukrepom. Ne le, da jim Finci sledijo, glede na raziskavo Evropskega parlamenta iz minulega tedna je kar 23 odstotkov vprašanih v državi menilo, da so jim dejansko izboljšali življenje.

Oblasti tovrsten razplet pripisujejo hitremu ukrepanju vlade, ki je marca vključevalo dvomesečno zaprtje družbe in prepoved potovanja v in iz prestolnice. Odtlej se je država v pretežni meri spet odprla, razvili so učinkovit sistem testiranja in sledenja, ki se vrti okrog aplikacije za pametne telefone. Aplikacijo Corona Flash si je v državi s 5,5 prebivalci naložilo 2,5 milijona ljudi.

KHCl915geoU

AFP kot enega od verjetnih razlogov za to navaja relativno enostaven prehod na delo od doma v družbi, ki velja za visoko digitalizirano. Svojo vlogo pa je najbrž odigral tudi nacionalni značaj Fincev, ki jih pogosto označujejo za zadržane in navdušene nad preživljanjem časa zunaj kot v zaprtih prostorih.

Obenem naj bi zaprtje le še poslabšalo težave z duševnim zdravjem, s katerimi se že sicer spopada eden od petih prebivalcev Finske, kar je največ med članicami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Finsko gospodarstvo se je v drugem četrtletju skrčilo za 6,4 odstotka, kar je precej manj od povprečja v EU, ki znaša 14 odstotkov. Najhujši udarec je doživel gostinski sektor, v katerem so zaradi še vedno uveljavljene omejitve polovične zasedenosti in krajšega odpiralnega časa izgubili številna delovna mesta.