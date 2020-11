Zaradi konotacije kolonializma pri nagradah grammy preimenovali kategorijo

Ameriška diskografska akademija se je odločila preimenovati kategorijo glasb sveta (world music)

Angélique Kidjo, trikratna prejemnica grammyja v kategoriji glasb sveta (world music)

© Wikimedia Commons

Ameriška diskografska akademija se je odločila preimenovati kategorijo glasb sveta (world music) pri podeljevanju nagrad grammy, da bi se na ta način izognila morebitnim konotacijam kolonializma. Namesto najboljšega albuma glasb sveta (world music) bo poslej podeljevala nagrado za najboljši album globalne glasbe. Nominirance bodo razglasili 24. novembra, poroča The Guardian.

Kot so v izjavi zapisali pri akademiji, je prišlo do spremembe, ker "se še naprej zavzemajo za resnično globalno miselnost". Po njihovih navedbah so se poleti pogovarjali z umetniki, etnomuzikologi in jezikoslovci z vsega sveta, ki so ugotovili, da bi lahko posodobili kategorijo najboljšega albuma glasb sveta (world music) z ustreznejšim, sodobnejšim in bolj vključujočim izrazom.

"Sprememba simbolizira odmik od konotacij kolonializma, ljudskega in 'neameriškega', kar je poosebljal nekdanji izraz, medtem ko se je prilagajal trenutnim trendom poslušanja in kulturni evoluciji med različnimi skupnostmi, ki jih lahko predstavlja," so dodali v akademiji.

Izraz glasbe sveta (world music) je nastal v Veliki Britaniji leta 1987, da bi z njim označili glasbo izvajalcev, ki niso iz zahodnih držav. Nagrado za najboljši album glasb sveta (world music) so pri grammyjih uvedli leta 1992, odtlej pa so jo med drugim dobili Ravi Shankar, Deep Forest, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gipsy Kings, Gilberto Gil in trikratna prejemnica Angelique Kidjo.

V zadnjih letih izrazu niso bili več naklonjeni. Britanski The Guardian ga je prenehal uporabljati leta 2016, članke o glasbi, ki ni iz zahodnih držav, pa je označeval z bolj vključujočimi žanrskimi poimenovanji, kot sta pop in rock ali elektronska glasba. Mesečno kolumno o albumih glasb sveta (world music) je, tako kot pri grammyjih, preimenoval v globalni album meseca.

Glasbeni kritik The Guardiana Ammar Kalia je pojasnil, da sprememba "ne odgovarja veljavnim pritožbam izvajalcev in ustanoviteljev založb, ki jih mučijo vsezajemajoči izrazi". Vendar pa je v "tiraniji neskončne glasbene izbire, ki jo spodbuja internet", marginalizirano glasbo na zahodu po njegovem mnenju še vedno treba označevati.

Tudi britanski glasbeni festival Womad je prenehal uporabljati izraz glasbe sveta (world music). "Razumemo, da je glasba sveta getoiziranje za številne umetnike," je za The Guardian povedal direktor festivala Chris Smith. "Izraz sicer spoštujemo, ker je naša dediščina, vendar ga moramo razvijati, ker se je razvijala glasba," je dodal.

Preimenovanje kategorije je zadnja v nizu številnih sprememb pri podelitvi najprestižnejših nagrad glasbene industrije. Ameriška diskografska akademija je junija objavila, da bodo najboljši sodobni urbani album preimenovali v najboljši progresivni r & b album, ker je izraz urbani vse pogosteje razumljen kot neprimeren označevalec glasbe temnopoltih.

Še naprej pa bo akademija uporabljala besedo urban pri latinskih kategorijah, vključno z novonastalo nagrado za najboljši latinski pop ali urbani album.