Minister Vizjak pozitiven na testu za novi koronavirus

Do nadaljnjega ostaja v samoizolaciji

Andrej Vizjak

© Uroš Abram

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je bil včeraj na testiranju za novi koronavirus pozitiven. Čeprav se počuti dobro in ne kaže znakov okužbe, je bil v samoizolaciji že od 27. oktobra. Kot so zapisali na ministrstvu, vira okužbe ni mogoče določiti, a se je Vizjak po vsej verjetnosti okužil od žene.

Ta je bila prav tako pozitivna in se je verjetno okužila ob stiku z obolelimi na delovnem mestu v Splošni bolnišnici Brežice. Okoljski minister do nadaljnjega ostaja v samoizolaciji, so še zapisali na ministrstvu.

Vizjak je tako drugi minister slovenske vlade, potrjeno okužen z novim koronavirusom. Poleg njega je bil namreč na rutinskem testiranju po vrnitvi iz tujine 23. oktobra pozitiven tudi zunanji minister Anže Logar.