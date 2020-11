Madžari bi tudi Darsove posle

Koliko poslov bodo pod aktualno vlado dobili madžarski prijatelji vladne stranke?

Minister za obrambo Matej Tonin s svojim madžarskim kolegom Tiborjem Benköjem pred dnevi v Budimpešti

© Borut Podgoršek, MORS

Obrambna ministra Slovenije in Madžarske ob srečanju v Budimpešti ta torek nista skrivala, da sta med pogovori »o tesnejšem sodelovanju med državama na obrambnem in vojaškem področju« govorila o zelo konkretnih poslih. Denimo o nakupu madžarskih oklepnikov za Slovensko vojsko. »Madžarska si želi, da bi lahko bila med tistimi, ki bodo oddali ponudbo za nabavo te opreme,« je dejal madžarski minister Tibor Benkő. Nakup predvidoma 50 oklepnikov spada v okvir načrtovane 780-milijonske posodobitve Slovenske vojske do leta 2027, pri kateri aktualna vlada vztraja kljub pozivom k premisleku o prednostnih nalogah v največji krizi, s katero se srečujeta zdravstveni sistem in sistem oskrbe starejših. Ali bo posel z oklepniki – kljub nujni transparentnosti, o kateri govori minister Tonin – pripadel Madžarom, bo jasno kmalu. Zanima pa jih še več.