Slovenije ne vodi »desnosredinska« vlada, pač pa njena skrajna desnica

Kaj storiti, ko predsednik vlade s svojimi dejanji in opuščanjem nujnih dejanj ogroža življenja soljudi in dolgoročne nacionalne interese?

Janez Janša, predsednik vlade RS

© Borut Krajnc

Janezu Janši skozi desetletja izoblikovane vrednote demokracije, sobivanja in sožitja ne pomenijo popolnoma nič. Doma in po svetu jih je pripravljen izigrati na vsakem koraku.

Z odzivi na ameriške predsedniške volitve je tudi v mednarodni politiki izgubil vso verodostojnost. Še nedavno je tujim kritikom odgovarjal, naj se naučijo slovensko, če hočejo ocenjevati njegovo politiko v Sloveniji. Zdaj jo lahko ocenjujejo tudi tisti, ki ne znajo slovensko. To je huda sramota slovenske zunanje politike!

Tak človek ni primeren za funkcijo predsednika vlade, še manj pa, da bi čez dobrega pol leta v imenu vseh nas vodil predsedovanje Sveta EU!

Po včerajšnjih izpadih pred celim svetom ne more biti več nobenega dvoma. Slovenije ne vodi »desnosredinska« vlada, kot zatrjujejo njeni podporniki, pač pa njena skrajna desnica, utelešena v stranki SDS, ki v boju za oblast ne izbira sredstev: spodbuja in širi teorije zarote, primitivno obračunava z domačimi in tujimi kritiki, si podreja medije, za obstanek na oblasti so pripravljeni celo spodkopavati legitimnost demokratičnih volitev. Janez Janša kot predsednik vlade lastno avtokratsko agendo, tudi v interesu posameznih drugih držav, postavlja pred vse. Daje ji prednost tudi pred akutnim reševanjem življenj in celotnih družbenih podsistemov z zdravstvenim na čelu, čemur smo priče ob brutalnosti drugega vala epidemije Covid.

Razsežnosti epidemije Covid v Sloveniji so vsak dan bolj strašljive, število hospitaliziranih in mrtvih se povečuje, predsednik vlade pa obsedeno tvita in retvita ter sramoti Slovenijo. Na ta način seveda ni mogoče oblikovati enotne in na zaupanju v stroko in ljudi utemeljenega boja proti epidemiji.

Kaj storiti, ko predsednik vlade s svojimi dejanji in opuščanjem nujnih dejanj ogroža življenja soljudi in dolgoročne nacionalne interese?

Koalicija ustavnega loka ima odgovor, zgoščen v dve besedi: konstruktivna nezaupnica.

Čas je, da v neslavno zgodovino odidejo politiki, ki so se v zadnjem desetletju z zlorabo naraščajoče neenakosti in globalnih premikov uspeli polastiti oblasti za svoje ozke interese. Za resnične demokrate je pravo orožje proti avtoritarni razdiralnosti in samovolji politika spoštovanja in vključevanja. Verjamemo in vemo, da je med parlamentarnimi strankami in poslanci sedanjega sklica Državnega zbora dovolj tistih, ki se zavedajo realnih nevarnosti in hočejo Sloveniji ter njenim državljankam in državljanom dobro.

Jože P. Damijan

Marjan Šarec, predsednik LMŠ

Tanja Fajon, predsednica SD

Luka Mesec, koordinator Levice

Alenka Bratušek, predsednica SAB

Koalicija ustavnega loka (KUL)