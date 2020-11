»Pandemija covida-19 ovira rutinsko cepljenje«

Unicef in WHO pozivata k nujnim ukrepom za preprečitev epidemije ošpic in otroške paralize

© Flickr

Včeraj sta Sklad ZN za otroke in Svetovna zdravstvena organizacija objavila nujen poziv k ukrepanju za preprečitev epidemije ošpic in otroške paralize. Opozarjata, da pandemija covida-19 ovira rutinsko cepljenje po vsem svetu, to pa povečuje tveganje, da milijoni ranljivih otrok zbolijo za nevarnimi otroškimi boleznimi, ki jih je mogoče preprečiti.

Sklad ZN za otroke (Unicef) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjujeta, da je za odpravo nevarnih vrzeli v cepljenju v državah s srednjimi dohodki potrebnih 655 milijonov ameriških dolarjev, od tega 400 milijonov za otroško paralizo in 255 milijonov za ošpice, so sporočili iz Slovenske fundacije za Unicef.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril, da ima pandemija novega koronavirusa uničujoč vpliv na zdravstvene storitve, še posebej na kampanje cepljenja po vsem svetu. "Z razliko od covida-19 imamo za preprečevanje bolezni, kot sta otroška paraliza in ošpice, na voljo cepiva in znanje. Potrebujemo finančna sredstva in zaveze za njihovo udejanjanje, da bi rešili otroška življenja," je poudaril.

Izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore je izpostavila, da ne smemo dovoliti, da boj proti eni smrtonosni bolezni povzroči nazadovanje v boju proti drugim nevarnim boleznim.

"Obvladovanje globalne pandemije covida-19 je ključnega pomena, vendar tudi druge smrtonosne bolezni ogrožajo življenja milijonov otrok v najrevnejših predelih sveta. Zato danes voditelje držav, darovalce in partnerje pozivamo k nujnemu globalnemu ukrepanju. Potrebujemo dodatna finančna sredstva za nadaljevanje kampanj množičnega cepljenja, ki so nujne za zaščito otrok in preprečevanje drugih epidemij poleg covida-19," je poudarila.

V zadnjih letih so se v vseh delih sveta znova pojavile ošpice. Vrzeli v precepljenosti so se letos zaradi pandemije covida-19 še poglobile. Lani so bile ošpice na prvem mestu glede novih okužb v več kot dveh desetletjih. Letni podatki o umrljivosti zaradi ošpic za leto 2019, ki bodo objavljeni prihodnji teden, pa bodo potrdili negativne posledice trajnih izbruhov v številnih državah sveta.

Hkrati naj bi se prenos poliovirusa povečal v Pakistanu in Afganistanu ter na številnih območjih Afrike. Če zdaj ne bomo izkoreninili otroške paralize, se bo bolezen znova pojavljala po vsem svetu, kar bi v prihodnjih desetih letih povzročilo kar 200.000 novih primerov okužbe letno, še opozarjata Unicef in WHO.

Iz Slovenske fundacije za Unicef so ob tem še spomnili, da s projektom Unicefove punčke iz cunj zbirajo sredstva za cepljenje otrok v državah v razvoju proti šestim nalezljivim otroškim boleznim - ošpicam, otroški paralizi, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju in tuberkulozi.