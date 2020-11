Proti »propagandni instituciji za posameznike, ki se predstavljajo kot osamosvojitelji«

Protest proti ustanovitvi Muzeja osamosvojitve Slovenije na račun krčenja sredstev za kulturo

Akcija mladih aktivistov

© Žiga Brglez / Instagram

Manjša skupina mladih aktivistov je danes pred ministrstvom za kulturo izvedla protestno umetniško akcijo proti zagonu projekta Muzeja osamosvojitve Slovenije, kar je v predlogu državnega proračuna za leto 2022 predvidela vlada. Kot so sporočili ministrstvu, bodo delavci v kulturi na ta način izgubili še dodatna sredstva.

Z mirnim protestnim performansom, ki je vključeval vodne pištolice ter imitiranje vojaškega korakanja, so sporočili, da se ne strinjajo z namero vlade, da prerazporedi sredstva kulturnega ministrstva za zagon projekta Muzeja osamosvojitve Slovenije.

V protestnem pismu so zapisali, da bi uresničitev te namere pomenila, da bo slovenski kulturni sektor, s tem pa tudi delavke in delavci v kulturi, ki "že tako trajno trpijo zaradi dolgoletne finančne podhranjenosti", izgubili še dodatna sredstva, ki bi jih ministrstvo moralo omogočiti za njihovo delovanje.

Ob tem so spomnili, da je slovenski film še vedno ustavljen, do novih sredstev iz razpisov, štipendij in podobno pa je po njihovih besedah skoraj nemogoče priti.

Zato, kot so zapisali, ostro nasprotujejo, da se iz tega denarja "financira še takšna ustanova, za katero je že zdaj jasno, da bo služila predvsem kot propagandna institucija za trenutno oblast in nekatere posameznike, ki se slovenski javnosti predstavljajo kot osamosvojitelji".

Dodali so tudi, da sredi največje zdravstvene krize v zgodovini, ki kulturnemu sektorju povzroča neobvladljivo finančno škodo, ne bodo dopustili, da se "na račun tega siromaši že tako bizarno premajhen proračun za kulturo".

© Žiga Brglez / Instagram

V protestnem pismu, ki so ga namenili ministru za kulturo Vasku Simonitiju in državni sekretarki Ignaciji Fridl Jarc, predali pa so ga varnostniku na ministrstvu, saj stavba "nima nabiralnika", so izrazili prošnjo, naj ponovno premislita in se nato odločita za odstop.

Zagon projekta Muzej osamosvojitve Slovenije je vlada predvidela v tem tednu v dopolnjenem predlogu državnega proračuna za leto 2022.