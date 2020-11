»Poskus manipulacije s strani ministra Hojsa«

Kolesarsko protestniško gibanje poudarja, da v četrtek ni šlo za protest, temveč za vnaprej pripravljene izgrede

Policijski prijemi na četrtkovih protestih v Ljubljani

© Borut Krajnc

Na četrtkov protest v Ljubljani in na nasilje, ki ga je spremljalo, so se odzvali tudi v kolesarskem protestniškem gibanju, ki je svoje petkove proteste v času epidemije prestavilo na balkone. Poudarili so, da gre za vladni poskus, da bi očrnili petkove nenasilne akcije, pa tudi, da v četrtek ni šlo za protest, temveč vnaprej pripravljene izgrede.

"To, kar se je včeraj dogajalo, ni bil protest. To je zavajanje, šlo je za vnaprej pripravljen izgred, na katerem je majhna, neidentificirana skupina posameznikov ugrabila in zlorabila napovedan protest, da bi sprožila nasilje. Jasno je, kdo ima od tega nasilja korist," je v izjavi za medije na Trgu republike danes dejal predstavnik protestniškega gibanja Jaša Jenull.

Po njegovih navedbah sta bila cilja dva. "Prvi cilj je bil, da se s tem nasiljem upraviči ukrepe proti petkovim protestnikom in se jih demonizira, drugi pa, da se preusmeri pozornost od katastrofalne nesposobnosti te vlade, da bi obvladovala epidemijo covida-19, zaradi katere vsak dan umre več kot 20 ljudi," je dejal.

Četrtkovi protesti v Ljubljani

© Borut Krajnc

Kot so pojasnili v protestniškem gibanju, je bilo četrtkovo dogajanje prozoren poskus, da bi miroljubne proteste povezali s konceptom nasilja. Po Jenullovih besedah vlada uporablja vse svoje mehanizme in metode, da bi iskala krivce in da bi sprožala sovraštvo, "ker je to njen način delovanja".

"To, da se poskuša petkovo kolesarjenje povezati z metanjem kock in petard, je absurd in zgolj poskus manipulacije s strani notranjega ministra Aleša Hojsa," je dejal in spomnil: "Ker je bil ta scenarij tako jasen in očiten, smo ga napovedali in povedali, kaj se bo zgodilo, in pozvali protestnike, ki so del gibanja, da se ga ne udeležijo."

V gibanju menijo, da je bil dogodek vnaprej načrtovan, na kar kaže tudi to, da so imele varnostno-obveščevalne službe informacije, kaj se bo zgodilo, pa tega niso preprečile. Obenem pa kot neutemeljeno ocenjujejo uporabo vodnega topa, kar so ocenili tudi kot zlorabo davkoplačevalskih sredstev.

Posamezniki in policisti na četrtkovih protestih v Ljubljani

© Borut Krajnc

V kolesarskem protestniškem gibanju napovedujejo, da bodo še naprej zbirali dokaze in sproti obveščali o novih informacijah in razvoju dogodkov, poudarjajo pa tudi, da želijo priti do dna temu, kdo stoji za provokacijami in kaj vse se skriva v ozadju.

Napovedali pa so tudi nadaljevanje protestov na način, kot delujejo že več kot pol leta, jasno, odločno, a hkrati tudi nenasilno. Ko bo epidemiološka situacija v Sloveniji to spet dopuščala, pa se bodo še bolj množično zbrali tudi na ulicah, še dodajajo.

gWZK9wnkHaQ

J08uJ23FEEQ

2Fwq5lnMThY