»Vrh slovenske vlade se pojavlja na nasilnih protestih in s tem dodatno izpostavlja policiste«

Policijski sindikat očita vladi, da ravna neodgovorno

V Policijskem sindikatu Slovenije so zaskrbljeni zaradi četrtkovega nasilja na protestih. Vlado pozivajo, naj s svojimi ravnanji ne spodbuja k dodatnim tveganjem za varnost in da podporo policistom izkaže s spoštovanjem stavkovnih sporazumov in kolektivnih pogodb. "Dokler tega noče ali ne zmore, naj si za trepljanje najde druga ramena," pravijo. Ob tem v Policijskem sindikatu Slovenije izpostavljajo, da imajo ljudje resda pravico do zbiranja in združevanja, "vendar lahko vsak tak dogodek predstavlja visoko varnostno tveganje, v času epidemije pa tudi dodatno tveganje za zdravje in življenje".

Posebno zaskrbljeni pa so v sindikatu zaradi četrtkovega protesta v središču prestolnice, ki je eskaliral v "nasilno divjanje". Po njihovi oceni "neodgovorni posamezniki in skupine nasilnežev izkoriščajo trenutne razmere za doseganje nekaterih drugih interesov ali z namenom, da bi v državi povzročili izredno stanje".

V četrtek zvečer so na Twitterju v Sindikatu policistov Slovenije izrazili skrb "zaradi neodgovornega ravnanja posameznikov, ki na protestih v Ljubljani izvajajo nasilje in se v teh težkih zdravstvenih okoliščinah ne zavedajo posledic svojega ravnanja". "S tem ogrožajo tudi zdravje policistk in policistov. Vsa podpora policistom," so zapisali.

Po dogajanju v prestolnici, ko so policisti nasilje ustavili tudi z vodnim topom, so se pojavili očitki na račun policije zaradi uporabe prisilnih sredstev. V Policijskem sindikatu Slovenije očitke zavračajo z odgovorom, da jim zakonodaja nalaga braniti življenje in premoženje ljudi. Okrcali pa so tudi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, ki je med protesti prišel na ulico, da bi izrazil podporo policistom: "Zavračamo prilizovanje vrha slovenske vlade, ki se pojavlja na nasilnih protestih in s tem dodatno izpostavlja policiste," so zapisali.

Zato so v Policijskem sindikatu Slovenije vlado pozvali, naj "s svojimi ravnanji in dejanji ne spodbuja k dodatnim tveganjem za varnost ljudi in premoženja", in da podporo policistom izkaže s spoštovanjem stavkovnih sporazumov, dogovorov in kolektivnih pogodb. "Dokler tega noče ali ne zmore, naj si za trepljanje najde druga ramena," so dodali v sindikatu.